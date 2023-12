Los 8 jugadores que se irían de River a fin de año entre “escoba”, ventas y alguna decisión personal

El 2023 de River comienza a cerrar las puertas. A pesar de que los dirigidos por Martín Demichelis aún deben disputar la final del Trofeo de Campeones, que se jugaría el 22 de diciembre ante el campeón de la Copa de la Liga (Platense o Rosario Central), la eliminación por penales ante el Canalla repercutió de manera muy dura en Núñez y ya se comenzó a pensar la planificación del plantel para 2024.

El Millonario cuenta con un plantel muy extenso y con superpoblación en varios sectores de la cancha. Entre vencimientos de contratos, alguna venta y futbolistas que no tendrían lugar en la consideración de Demichelis serían ocho futbolistas los que se irían del club.

El nombre de más peso es el de Enzo Pérez. El capitán aún no decidió qué será de su carrera, dado que tiene la posibilidad de continuar en River, ponerse la camiseta de Deportivo Maipú -donde el mendocino comenzó su carrera y aseguró que allí la finalizará- o irse a jugar al exterior. A sus 37 años, la dirigencia millonaria le ofreció la renovación de su contrato, pero el jugador esperará hasta fin de año para informar su decisión. Todo indicaría que está más afuera que adentro.

El que ya se sabe que no continuará es Jonatan Maidana, quien se despidió de los hinchas en el partido ante Huracán y sabe que su historia con River está terminada. De todas formas, a los 38 años tiene intenciones de seguir jugando. Un posible destino es Racing de Montevideo, equipo en el que Fernando Cavenaghi es gerenciador y director deportivo desde 2021.

En un tercer escalón aparecen los futbolistas que por edad podrían continuar, pero que ya sea por rendimientos cuestionables o por haber sufrido muchas lesiones no seguirían en la institución. Matías Suárez, que solamente jugó 12 partidos en el año, Andrés Herrera, quien no logró asentarse nunca en el lateral derecho, Emanuel Mammana, que no es tenido en cuenta por Demichelis desde hace varios partidos -a pesar de ya estar bien desde lo físico-, y Agustín Palavecino, quien no es prioridad por la alta competencia en la mitad de la cancha, tendrían los días contados.

Matías Suárez, que sumó muy pocos partidos este año, se iría de River. (Foto: archivo)

Una situación particular es la de Leandro González Pirez, quien tiene la posibilidad de volver al Inter Miami -equipo dueño de su pase- y jugar con Lionel Messi. ¿Cuál es su situación contractual? El defensor, que llegó mediante un préstamo con un cargo de 1.800.000 dólares a inicios de 2022, tiene una opción de compra de 300.000 dólares. La realidad es que ha sumado muchos minutos en este 2023 y la decisión de su futuro pasará por lo que el propio futbolista quiera para su carrera.

Por último, aparece el caso de Nicolás De la Cruz. El volante uruguayo, el mejor jugador de River este año, está en la rampa de salida. El propio Demichelis, tras la derrota ante Rosario Central, aseguró: “Con De la Cruz hay un compromiso de venta, seguramente se vaya”.

El uruguayo es el jugador a vender en este mercado de pases. (Foto: archivo)

El Flamengo es uno de los mayores interesados en el uruguayo y estaría decidido a pagar 16 millones de dólares por el futbolista. Si la oferta llega a las oficinas de Núñez, las posibilidades de que el volante emigre son muy altas. El Millonario posee el 50% del pase: la otra mitad es del Liverpool de Uruguay.