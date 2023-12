El sincericidio de un exjugador que expuso al Kun Agüero por un consejo al enfrentar a Di María: “Me dijo ‘hablale de su esposa’ y…”

Filipe Luis se retiró del fútbol a los 38 años y, en una extensa entrevista, repasó su carrera deportiva. Uno de los clubes por los que pasó fue el Atlético Madrid, donde compartió equipo con Sergio Agüero. Llegó al colchonero en 2010 y recordó un episodio del que dijo sentirse arrepentido, exponiendo al Kun sin dudarlo.

El defensor habló sobre su primer clásico con el Real Madrid y aseguró que recibió un consejo de Agüero sobre Ángel Di María que se sigue reprochando haber seguido: "Llegué al Atlético, íbamos a jugar contra el Real Madrid y Agüero me dijo: ‘Filipe, si te acercas a él, se perderá, se irá del partido. En la primera, háblale de su esposa’".

"Y llegué y le dije: ‘Tu esposa no se qué’. Lo maldije, pronuncié el nombre de su mujer... Y ahí me miró, estaba cabizbajo, le gané todo el partido. Y él realmente no tuvo un buen partido", explicó el jugador y agregó: "Llegué a casa y me arrepentí mucho... Di María, lo siento de verdad, hoy te pido perdón"

Tanto el defensor brasileño como el atacante argentino eran debutantes en clásicos en sus equipos, fueron titulares los dos en aquel partido por la Liga en noviembre del 2010.

Aunque la táctica del Kun había funcionado para desconcentrar a Di María, esto no le alcanzó al Atlético de Madrid para imponerse en el clásico en el Bernabéu ya que perdieron por 2 a 0, con tantos de Ricardo Carvalho y Mesut Özil.