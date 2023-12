El primer equipo que paró De Paoli en Independiente Rivadavia

Rodolfo De Paoli inició este lunes su ciclo como director técnico de Independiente Rivadavia. El entrenador de 45 años (con pasado en el banco de suplentes de Nueva Chicago, Barracas Central y Patronato, entre otros) estuvo al mando de su primera práctica en la Lepra, en donde realizó trabajos con pelota y ya empezó a plasmar su ideología de cara a la temporada 2024 en la primera división del fútbol argentino.

Luego de la presentación de Daniel Vila y las primeras palabras al plantel, De Paoli inició el entrenamiento con trabajos tácticos con pelota (sin arquero), en donde se hizo mucho hincapié en la tenencia del balón. Claro está que los Azules deberán consolidar su sistema de juego en los primeros meses del año para cosechar buenos resultados y no sufrir en la máxima categoría.

Daniel Vila habló en la presentación de De Paoli.

Además, el flamante adiestrador ya paró a su primer equipo, el cual estuvo conformado por la línea tradicional de cuatro defensores que se afianzó de gran manera en la Primera Nacional: Abecasis, Petrasso, Maidana, Elordi; en el mediocampo aparecieron Julián Ascacíbar (en reemplazo de Franco Romero que se fue del club), Ezequiel Ham y Diego Tonetto; en tanto que el tridente ofensivo estuvo compuesto por Matias Reali, Alex Arce y Hugo Valdez.

Por último, De Paoli contó con la presencia de los primeros refuerzos de la Lepra para el próximo año, quienes firmaron su contrato rápidamente para comenzar a entrenar lo antes posible con el resto de sus compañeros y no perderse la pretemporada. Ellos son el arquero Daniel Monllor (ex Nueva Chicago), Federico Arce (primo de Alex) y Santino Moricone (proveniente de All Boys).