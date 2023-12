Capria renunció a Racing y ya hay tres candidatos a reemplazarlo: uno nunca jugó en el club pero es hincha

Mientras Racing comienza a definir quién ocupará el lugar del interino Sebastián Grazzini como entrenador, se confirmó la renuncia de Rubén Capria como manager. Si bien el Mago había aceptado renovar su vínculo por un año más, un problema personal sería el motivo por el que estaría analizando la chance de dar un paso al costado.

La dirigencia, entonces, deberá buscar una persona de confianza para tomar ese rol y estarían pensando en una figura de peso. Ante esto, hay tres nombres que ya están en el radar y son Licha López, Marcelo Díaz y Andrés D’ Alessandro, que si bien no jugó en el club confesó tiempo atrás ser hincha de Racing y además trabajó en Cruzeiro como director deportivo.

El Cabezón, muy identificado con River, dijo tiempo atrás: "Si fuese por mi tío, por mi abuelo y por mi viejo, les hubiese gustado mucho que juegue en Racing, porque de chiquito iba a la cancha de Racing, mi viejo me llevaba a ver a Rubén Paz. Me decía mirá cómo juega ese zurdo, dónde se pone en la cancha, cómo se mueve, cómo juega".

"Lo cuento ahora porque si no antes me iban a criticar todos. Tuve charlas con Diego Milito, al que conozco de cuando jugamos en Zaragoza, pero no se me dio. Cuando estaba en la cancha le quería ganar siempre, al punto que en 2001 cuando nos empataron con gol de Bedoya, les saqué un gol en la línea", agregó en diálogo con ESPN.

En cuanto a los otros dos, se trata más un deseo que otra cosa. No se han retirado aún a pesar de estar en el último tramo de las carreras. Licha sigue en Sarmiento y el Chelo acaba de terminar su vínculo en Audax Italiano, donde no renovará y tiene que decidir su futuro. El chileno tiene una relación muy fluida con los dirigentes y varias veces estuvo de visita en el Cilindro.