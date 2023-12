Zonal Cuyano: Abdo Girala y Charly Manzano, campeones tras un apasionante domingo en San Martín

El Zonal Cuyano bajó el telón de una muy buena temporada en el autódromo de San Martín, escenario que vio como dos referentes del show consiguieron consagrarse luego de pelear y demostrar que siempre hay recompensa pese a los golpes o trabas que se pueden presentan, deportivamente hablando claro está.

Charly Manzano con la copa que tanto costó conseguir. Foto: Gentileza Ale Torres.

Abdo Girala, en la Clase 2, y Charly Manzano, en el Turismo Pista 1.4, se sacaron esa espinita que en su momento molestó, pero que ahora se transformó en pura felicidad por haber conseguido el gran anhelo de ambos. Si bien ambos llegaron como líderes y faltaba un pasito, había que darlo, y lo hicieron ganando sus finales disputadas este domingo

El Etios de Girala cruza la meta. Foto: Gentileza Ale Torres

Para los dos no fue tarea sencilla. Girala quizás no era el gran favorito para quedarse con la competencia pero aprovechó un momento clave para tomar las riendas de la competencia y no la soltó hasta la bandera a cuadros. El Etios atendido por la familia Antolín fue contundente y el festejo fue completo.

Se termina una temporada muy positiva para el Zonal. Foto: Gentileza Ale Torres.

Charly (Fiat UNO), en cambio, lo hizo avanzando con mucha inteligencia y no estuvo tan cómo una vez que llegó al primer lugar. Tuvo que controlar a un Gonzalo Martínez que buscó por todos lados superarlo, y fue ahí donde plasmó toda su experiencia para sumar un nuevo triunfo a su cuenta personal.

La Dodge del nuevo campeón del TC Cuyano, Ulises Campillay. Foto: Gentileza Ale Torres

Ulises Campillay, en el TC Cuyano, se impuso por una pedacito de la trompa a Gabriel Castillo, ambos con Dodge, y consiguió su primera corona en la histórica categoría. A su corta edad (19 años), el sanjuanino venció a nombres importantes del automovilismo cuyano y anotó su nombre en las páginas doradas de la especialidad.

Toto Pérez festeja su consagración la Promocional Fiat. Foto: Gentileza Ale Torres

Emanuel Iruela se quedó con el título de la Fórmula Cuyana, mientras que Tobías 'Toto' Pérez (Fiat 147) ya lo había hecho fechas atrás en la Promocional Fiat. Fue segundo en la prueba de este domingo que quedó en manos de Juan Manuel Sosa (Fiat 128).