Por qué Russo lloró tras eliminar a River con Central y una pícara referencia: “Con Boca me…”

Miguel Ángel Russo tiene muchísimos años como entrenador en los que vivió cosas muy importantes, como ascender a Estudiantes de La Plata, salir campeón con Vélez y conquistar la última Copa Libertadores de Boca. Sin embargo, Rosario Central tiene un lugar especial en su corazón y eso se notó en los festejos tras eliminar a River por penales y llegar a la final de la Copa de la Liga.

En diálogo con ESPN, el entrenador del Canalla se vio muy emocionado, incluso con la voz tomada y haciendo fuerza para no darle lugar a las lágrimas. En medio de todo lo que le pasaba, Miguelo se tomó un momento para lanzarle un guiño a los hinchas del Xeneize: "Se me pasan muchas cosas. Con Boca me tocó eliminar a River dos veces por penales y hoy tenía una fe ciega", disparó.

Durante su última etapa en La Boca, Russo fue el DT del conjunto azul y oro que dejó afuera a su eterno rival en dos cruces directos: cuartos de final de la Copa de la Liga y octavos de final de la Copa Argentina, ambos en 2021.

El festejo de Boca contra River en la Copa Argentina, con Russo como DT.

Más allá de esa referencia, el entrenador de 67 años estuvo al borde del llanto al hablar de lo que significa llegar a una final con Central, club con el que tiene más de 250 partidos dirigidos: "Sí, estoy emocionado. Veo a la gente, la alegría que tiene... Y bueno, siempre es importante otra final, una más en mi vida que pude jugar muchas. Espero que se dé, ¿no?", reconoció.

Finalmente, le preguntaron por el cantito que le dedicó la hinchada auriazul de "El equipo de Miguel" y Russo no pudo ocultar su emoción: "La alegría de la gente" fue lo único que pudo contestar antes de despedirse de la periodista con un beso y abrazo.