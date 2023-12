La revelación íntima de Djokovic sobre su relación con Federer y Nadal: "Ojalá algún día..."

Novak Djokovic cierra otro año en lo más alto del tenis mundial. Con clara ventaja en todos los récords, el serbio inclinó la balanza a su favor en el debate sobre quien es el GOAT, adelantandose a Roger Federer y Rafael Nadal. En referencia a sus dos grandes rivales, Nole habló de su relación fuera de las canchas con el suizo y el español.

Al contrario de lo que sucede entre Roger y Rafa, el balcánico nunca tuvo una amistad con los otros dos integrantes del Big 3. De hecho, eso lo llevó a ser mirado de reojo por los seguidores del deporte, pero esto nunca afectó al número uno del mundo: "Obviamente no nos hemos llevado muy bien durante nuestras carreras fuera de la pista. No somos amigos porque somos rivales y es difícil ser cercanos siendo competidores", expresó.

Luego, el máximo ganador de Grand Slams fundamentó esta situación: "En ciertas cosas que se comparten sobre tu vida o cómo te sientes pueden ser usados en tu contra. Pero hemos compartido escenario por muchos años y creo que el máximo respeto siempre está ahí, por lo menos por mi parte hacia ellos", aseguró.

En diálogo con el programa estadounidense 60 Minutos, Djokovic reveló que le gustaría mantener un buen vínculo social con Federer y Nadal una vez que se termine su carrera: "Me encantaría realmente. Ojalá algún día seamos más cercanos, ser capaces de sentarnos, hablar y reflexionar, sería increíble", sentenció.

Finalmente, el serbio habló de su competitividad extrema que lo llevó a ser el mejor de la historia: "Me encanta ganar. No hay duda de ello. Los récords me inspiran y me motivan. Para mí es completamente normal. Ser honesto, ser auténtico y expresar lo que sientes. Solo intento ser sincero conmigo mismo y con los demás y decir cuáles son mis metas y objetivos, así de sencillo", concluyó.