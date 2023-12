La picante respuesta de Demichelis sobre si se siente cuestionado por los hinchas de River: “Hay cantidades de opinólogos y…”

River no pudo ir por el objetivo de sumar el segundo título en la era de Martín Demichelis, al caer derrotado ante Rosario Central en la semifinal de la Copa de la Liga. El resultado en el tiempo regular fue 0 a 0, pero en la tanda de penales hubo premio para el equipo santafesino que se impuso en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La derrota duele y caló hondo en el entrenador, que reconoce ser consciente de que no tiene ganada la unanimidad en el gusto del hincha y que por el contrario, se producen algunas críticas que buscan poner en duda su trabajo. En conferencia de prensa, el DT hizo referencia a estas evaluaciones y confesó si se siente cuestionado.

"Si me lo están preguntando dos de ustedes en cinco minutos, seguramente está eso instalado. Siempre digo lo mismo, no me subí al escalón del éxito cuando ganamos el primer torneo y no pierdo mis raíces. Tampoco me voy a dejar hundir por el mundo externo. Me siento con la total fortaleza y entereza para seguir con los entrenamientos. Si me dejo influenciar, es muy difícil trabajar en un lugar donde hay cantidades de opinólogos y está bien porque es un país muy pasional con respecto al fútbol y a todos nos gusta opinar. Yo hago mis análisis con la gente que la tengo que hacer e intento escuchar. Me sigo sintiendo con la fuerza para lo que viene, así que los cuestionamientos no te los puedo responder si los debo afrontar o escuchar”, reconoció.

Luego, Demichelis hizo referencia al "paladar negro" del hincha millonario: "El hincha de River está acostumbrado a exigir ganar. Me formé en River y lo sé, siempre lo dije, incluso ganando. Logramos algo que no es fácil. Quedar eliminados en cuatro días después en la Copa Argentina y Libertadores claro que dolió, porque había mucha ilusión. Entramos en un mal comienzo en la Copa de la Liga, nos reacomodamos, tuvimos un mal noviembre y hoy buscábamos la final. El hincha está en todo su derecho en no estar contento, pero creo que se hicieron cosas bien. Seguramente con la decisión de Marcelo (Gallardo), pudo haber sido la transición más difícil en la historia de River. Hay que seguir trabajando”.

Finalmente, le dedicó palabras al simpatizante: “A la gente lo primero que tengo para decirle es agradecimiento y felicitarlos porque no dejan de llenar donde nos toca jugar. Soy el principal responsable cuando las cosas no funcionan bien. Pero siempre que me cruzo con los hinchas, hay un gran respeto. Me formé en River y hace cinco años estaba en la tribuna del Santiago Bernabéu gritando el gol del Pity. Vamos a seguir trabajando duramente para ganar el 22. Me voy a subir a una frase de Diego Simeone: ‘Sólo sirve ganar, ganar y ganar’".