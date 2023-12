El palito de Fatura Broun a Nacho Fernández tras eliminar a River: “Antes de los penales me dijo…”

Mientras suele decirse que los penales son cuestión de suerte, el arquero de Rosario Central, Fatura Broun, sigue demostrando tener una habilidad especial para agigantarse en estas definiciones. Con un poco de aptitud física -como fuerza de piernas- otro poco de intuición, el héroe de la noche de Córdoba logró contener 3 de las 4 ejecuciones erradas de River para asegurarse el pase a la final de la Copa de la Liga.

Ya consolidado como figura de la noche, Fatura hizo su balance del encuentro y no ocultó su felicidad por el logro de su equipo. "Feliz, era un partido importantísimo, tal vez no fue el mejor partido en lo que hicimos en los noventa minutos pero lo aguantamos, metimos, corrimos. Ellos tienen un plantel con mucha jerarquía, se hizo un poco cuesta arriba, no nos llegaron ni tuvieron mucha posesión de la pelota tampoco, nosotros siempre bien parados. En los penales me tenía mucha fe de vuelta y por suerte no entró ninguna", analizó.

En diálogo con la con la transmisión oficial, confesó haber estudiando a los posibles ejecutantes de River pero dio la clave de los penales atajados: "Igualmente también hay mucho de intuición". Vale decirlo: se lanzó al lugar indicado o bien se quedó parado en dos de los penales. En el primero, en cambio, se había arrojado y la pelota fue al medio, pero pudo contenerla con el pie y fue rechazada por el travesaño.

Igualmente, aquí vuelve a entrar el elemento suerte o, por qué no, la posibilidad de que exista una ayuda no terrenal. Fue el propio Broun quien lo introdujo al referirse a Diego Maradona, quien lo dirigió en Gimnasia. En la misma frase, además, aprovechó para soltarle un palito a Nacho Fernández, el referente de River: "Nacho me decía 'el Diego no te va ayudar' antes de que arrancaran los penales y un poco me ayudó, creo".

Sobre el final, contó lo que significa jugar una final con Central: "Poder jugar una final con el equipo del que soy hincha, que amo, es hermoso". Luego cerró: "Toda mi vida lo soñé".