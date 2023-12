Se suspendió el debate presidencial en San Lorenzo, a días de las elecciones: el motivo

Otro grande que tiene elecciones este año es San Lorenzo. Luego de la salida de Marcelo Tinelli en 2022, los socios del Ciclón podrán elegir sus nuevas autoridades, incluyendo a un presidente que saldrá de cuatro candidatos. Sin embargo, el club canceló el debate presidencial previo a los comicios del próximo 17 de diciembre por falta de acuerdo entre las partes, tras recibir la resolución oficial de la Junta Electoral.



El órgano encargado de llevar adelante los comicios comunicó que los aspirantes a la presidencia Sergio Costantino (Por Amor a San Lorenzo), César Francis (Volver a San Lorenzo) y Marcelo Culotta (Orden y Progreso) se presentaron a firmar la aceptación del debate, pero no el candidato Marcelo Moretti (Boedo en Acción).



"No sólo no se hizo presente sino que tampoco expresó de forma personal ni por medio de sus apoderados sobre las razones de su inasistencia", informó la Junta en su resolución.



"La ausencia del candidato Moretti, pese a ser debidamente notificado y con tiempo suficiente, resulta la razón por la que se deberá suspender la realización del debate", prosiguió el comunicado de la entidad.



Además, la Junta agregó: "La realización de un debate sin uno de los interesados podría atentar contra uno de los principios fundamentales como la equidad, que establece que todos los actores políticos deben tener un grado razonable de igualdad de oportunidades para acceder a la contienda electoral".



Moretti, por su parte, en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter), publicó un comunicado titulado "Queremos debatir, no dañar a San Lorenzo en un show pirotécnico" para justificar su decisión.



El candidato destacó que "queremos debatir propuestas, no deseamos participar de un show vacío y pirotécnico que, finalmente, afecte a la institución" y que "el debate propuesto por la Junta Electoral puede ser una buena idea si se implementa de manera seria, permite comparar distintos proyectos y no se reduce a una mera dramatización".



La Junta Electoral había comunicado su idea a los apoderados de los candidatos en una primera reunión, a la que asistieron los cuatro y en la que todos se mostraron entusiasmados con la iniciativa de debatir.



Por eso mismo se establecieron contactos con canales de TV, como TyC Sports y TNT Sports -que se mostraron interesados-, para acercar el debate a una mayor cantidad de socios.



Sin embargo, a partir de ahí, desde la agrupación de Marcelo Moretti nunca más se presentaron a los encuentros.



La Junta Electoral resolvió entones cancelar el debate oficial y exhortó a las distintas agrupaciones a reformar -después del 17 de diciembre- el Estatuto del club e incluir el debate como herramienta, con participación obligatoria de los candidatos.

Fuente: Télam