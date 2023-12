La tajante decisión de Damonte, DT de Colón, tras el descenso: "Mi…”

Por cuarta vez en su historia, Colón de Santa Fe perdió la categoría y jugará la Primera Nacional. La derrota 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata condenó al Sabalero, que no pudo revertir una mano que ya venía torcida. Pese a solo haber dirigido cuatro partidos, Israel Damonte comunicó que la dirigencia tiene su renuncia sobre la mesa tras la triste jornada para el conjunto santafesino.

"Mi renuncia está a disposición", expresó Damonte, quien llegó al club de Santa Fe a finales de octubre en reemplazo de Néstor Gorosito y tomó el desafío de intentar dejar en primera al equipo.



"Estamos dolidos, no le pudimos encontrar la vuelta. No pudimos mantener la categoría que era el objetivo principal, que era dejar a Colón en primera. Le pido disculpas al hincha y le agradezco por alentar", expresó el ex entrenador de Sarmiento de Junín.



Luego, destacó que se tomará vacaciones: "Ahora voy a descansar, pasé 34 días en Santa Fe, lejos de mi familia".



"Fue un partido muy parejo, el arquero de ellos (Nelson Insfrán) fue figura y al mismo tiempo pudieron ampliar la diferencia. Nunca me había pasado como entrenador (perder la categoría) y esto duele", destacó.



"El partido con Banfield nos hubiera dejado con la posibilidad de salvarnos en la fecha anterior, pero no tengo nada para reprocharle a los jugadores", agregó el entrenador que dirigió a Colón en tan sólo cinco partidos



"Luchamos hasta el final. Seguramente Colón va a volver rápido a primera; es un equipo de primera", cerró Damonte.



Fuente: Télam