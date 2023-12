La "mentira" del Kun Agüero que fue deschavada por un excompañero: "Se salió con la suya"

El 28 de julio de 2011 Sergio Agüero desembarcó en el Manchester City a cambio de los 35 millones de euros que el equipo inglés le abonó al Atlético de Madrid. Desde entonces la carrera del Kun no paró de ascender, hasta convertirse en uno de los máximos ídolos de la institución inglesa.

El hombre surgido de la cantera de Independiente estuvo en Los Ciudadanos durante diez temporadas y logró conquistar un total de 15 títulos, además de convertirse en el goleador histórico del club y el extranjero con más goles en Premier League. En ese contexto, en las últimas horas un excompañero suyo lanzó una inesperada declaración que reveló una "mentira piadosa" que utilizaba el argentino para evitar enfrentar los micrófonos.

A pesar de ser uno de los hombres más buscados por la prensa durante su estadía en Manchester City, Kun Agüero evitaba dar declaraciones poniendo como excusa principal su mal manejo del idioma inglés. Con respecto a esta situación quien alzó la voz fue Micah Richards, con quien compartió equipo.

Richards y el Kun Agüero, juntos en Manchester City. (Foto: Instagram @micahrichards).

El exdefensor de la Selección de Inglaterra dialogó en el podcast The Rest Is Football junto a los ex futbolistas Alan Shearer y Gary Lineker y mandó al frente al campeón de la Copa América 2021: “Decía que no sabía hablar inglés. Era brillante con el inglés, pero se negó a hablarlo argumentando que no sabía”.

“Cuando le pedían que hiciera entrevistas, decía ‘no hablo inglés’. Pero lo hablaba de forma brillante. Sabía exactamente cuáles eran los términos de jerga, todas las terminologías. Por supuesto que no es lo mismo hablar con tus amigos que hacerlo en una entrevista. Son dos cosas completamente diferentes, pero jugó mucho con eso y se salió con la suya”, añadió Richards.

Para finalizar, quien estuvo entre 2005 y 2015 luciendo los colores del Manchester City, sentenció: “James Milner, Joleon Lescott y yo mismo... todos los ingleses tuvimos que salir en los medios porque ‘Kun’ simplemente decía que no hablaba el idioma”.