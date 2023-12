La honestidad brutal de Messi sobre su Topo Gigio a Van Gaal en el Mundial de Qatar: "Apenas lo hice, me..."

Lionel Messi tuvo varios duelos picantes a lo largo del camino al título en Qatar 2022. Se recuerdan el cara a cara contra un defensor de Arabia Saudita o el fuerte ida y vuelta con Robert Lewandowski, pero ese que pasó a la historia grande fue su cruce con Louis Van Gaal. Luego de unas polémicas declaraciones en la previa, el 10 de la Selección argentina tuvo su venganza, marcó un gol de penal y lo festejó con un Topo Gigio que generó muchísima repercusión.

Mirá el video

A casi un año de esa icónica postal, el astro argentino reveló que él mismo se dio cuenta que su celebración contra el DT neerlandés podía jugarle en contra: "Apenas lo hice, me arrepentí automáticamente. Dije ‘qué pelotudo, qué tengo que hacer’. Encima pensé que lo único que faltaba era que nos empataran el partido, que no lo ganemos, porque suelen pasar esas cosas", aseguró, como si ese festejo le habría disparado la imagen del final del partido, en el que a la Albiceleste se le escapó la victoria de forma insólita.

Sin embargo, Messi y sus compañeros no acusaron el golpe y fueron a buscar el pase a la semifinal: "Se había podido terminar antes, no había necesidad de llegar adonde llegamos y que te hagan el gol de esa manera, con la jugada que hicieron... Fue una bronca muy grande. Pero automáticamente el equipo cambió el chip, no le afectó y siguió jugando como si nada", señaló.

En diálogo con ESPN, el capitán de los campeones del mundo destacó la reacción de la Scaloneta: "Eso te muestra la fortaleza que tenía el grupo, que no se caía ante nada. Confiaba tanto en la posibilidad que teníamos y el compañero de al lado que no le importaba nada", expresó.

Más allá de esto, Messi se mostró en la vereda opuesta a las chicanas y frases polémicas que cayeron desde el equipo naranja antes del encuentro y dejó una tajante conclusión: "Pero hablar antes y calentar el partido faltando el respeto es algo que no hice nunca y no me gusta que me lo hagan. Él (van Gaal) lo hizo un poco a propósito. Y el arquero había hablado también. Esas cosas a mí no me gustan", sentenció.