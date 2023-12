El furioso posteo del Tucu Correa contra el jugador que lo lesionó: "Tuviste la cara para..."

Olympique de Marsella venció a Ajax en un verdadero partidazo, correspondiente a la quinta fecha de la Zona B de la UEFA Europa League. El partido, que tuvo lugar en el Stade Vélodrome, finalizó 4-3 y significó que el elenco francés continúe como líder a una fecha del final.

Lamentablemente, no todas fueron buenas noticias. Joaquín Correa, quien actualmente se desempeña como futbolista del equipo de la Ligue 1, abandonó el campo de juego tras recibir una fuerte infracción por parte de Steven Berghuis, quien vio la roja y tras el partido se expresó sobre ello.

"Acabo de volver a verlo. No creo que sea tarjeta roja, incluso dudo si fue amarilla. Me tiro a barrer para frenar a un extremo, algo que hago normalmente, y me llevo la otra pierna conmigo", soltó el hombre de Países Bajos, en una actitud que molestó por demás al Tucu Correa, quien salió al cruce en sus redes sociales.

A través de las historias de su cuenta de Instagram el argentino publicó una historia en la que se lo observa sentado en un sillón y con una bota en su pierna derecha (el club realizó estudios en la zona, pero preservó el informe del cuerpo médico). Con el pulgar de su mano izquierda en alto, le agradeció a todos por los mensajes recibidos y aseguró que ya está pensando en su recuperación.

Minutos atrás, junto a dos imágenes de la acción que derivó en la lesión de Correa, apuntó contra la actitud del neerlandés: "No te conozco, pero tuviste la cara para hablar después del partido y decir que no fue nada, en lugar de pedir disculpas o preocuparte por mi estado. Entre colegas, respeto y códigos ante todo. ¡Nos veremos pronto!".