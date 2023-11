Qué dijo Almirón sobre su llamativo emoji en un vivo de Instagram mientras hablaba Herrón: "Nunca se me..."

Luego de haber quedado en las puertas de la séptima Copa Libertadores de la historia de Boca, Jorge Almirón le puso punto final a su ciclo en uno de los clubes más grandes del fútbol argentino. Tras el aterrizaje en suelo nacional, el DT habló con Juan Román Riquelme y le manifestó su decisión.

Pese a su salida de la institución, el nombre del ex director técnico siguió dando que hablar aún tras el debut de Mariano Herrón. En la conferencia de prensa que tuvo lugar en el Nuevo Gasómetro post 1-1 ante San Lorenzo, el periodista Tato Aguilera realizó un vivo de Instagram y allí el subcampeón de América dijo presente.

El posteo de Diego Monroig

Jorge Almirón apareció en los comentarios con un emoji de un brazo haciendo fuerza, lo que se interpretó como un mensaje positivo a su sucesor en el cargo. Ante esta situación en las primeras horas de este jueves fue Diego Monroig, periodista de ESPN, quien dio a conocer la palabra del DT.

La publicación de Tato Aguilera.

"No fui yo. Nunca se me ocurriría algo así", escribió el hombre encargado de seguir el día a día del mundo Boca. Tato Aguilera, también a través de sus redes sociales, hizo lo propio: "Jorge Almirón no reaccionó al vivo de mi Instagram cuando estaba hablando Mariano Herrón. Todo indica que le hackearon la cuenta".