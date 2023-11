Felipe Melo, lapidario con Mbappé: “Es un bobo, dijo…”

Luego de haberse consagrado campeón de la Copa Libertadores con Fluminense, Felipe Melo realizó un tour por diferentes medios en los que habló de todo y de todos. Analizó lo sucedido ante Boca, pero también se acordó de Kylian Mbappé quien tiempo atrás criticó el fútbol sudamericano y luego se quedó con las manos vacías al perder la final del Mundial con Argentino.

Mirá el video

Con su habitual tono, y usando una frase de Messi, el futbolista expresó: "Mbappé es un bobo, para mi es un bobo. Habló lo que habló y después Argentina lo pasó por arriba: ¿qué tenés que decir? Metió tres goles en la final, salió campeón Argentina y Messi el mejor del mundo. Tiene mucho que aprender todavía".

"No puede hablar del fútbol sudamericano, que tiene no sé cuántos Mundiales. ¿Qué tiene que hablar Mbappé? Para mi es un grandísimo jugador que va a ganar tres, cuatro Balón de Oro, pero tiene que guardar la lengua dentro de la boca", agregó el brasileño, mundialista con la Canarinha en Sudáfrica 2010 y campeón de la Copa Confederaciones del año anterior.

Luego, resaltó las cualidades del fútbol de la región. "Yo creo que el fútbol sudamericano es diferente. Tiene jugadores que saben jugar al fútbol, que saben marcar. Los jugadores no se buscan en Francia, se buscan en Sudamérica: en Argentina, en Colombia, en Brasil", se explayó. Y cerró la respuesta con el picante que acostumbra: "Es un bobo. Por suerte no he tenido la ocasión de jugar contra él. No sé si para mi o para él, pero por suerte".