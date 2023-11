La frase bomba del DT del Al-Nassr al borrar a Cristiano Ronaldo: “No está en…."

El entrenador portugués Luis Castro, a cargo del equipo Al-Nassr de Arabia Saudita, tomó una decisión sorprendente el martes al omitir a Cristiano Ronaldo en el partido de la Champions League de Asia contra Al-Duhail de Qatar. La determinación sorprendió a todos y todavía más cuando explicó los motivos por los que no lo incluyó.

Luis Castro, DT de Al Nassr.

"Cristiano no está en condiciones de jugar, los medios deben tenerme respeto. No digo que yo haya decidido que no juegue, el jugador no se mostró en forma. Estuvo ausente por cansancio. Hace unos días jugó un partido que se fue a la prórroga (de la copa local) y hace 48 horas un partido importante del campeonato”, se refirió al ritmo de competencia.

Luego, remarcó: “De todos modos, no es el primer partido que Cristiano no juega. Tras una serie de partidos, necesita recuperar. Entiendo que a la gente le guste ver jugar a Ronaldo, pero Al-Nassr no es sólo Cristiano. Tenemos jugadores como Sadio Mané o Brozovic”.

Sin el astro, finalmente este martes su equipo se impuso por 3-2 como visitante con un hat-trick de Anderson Talisca, para mantenerse en la cima con puntaje ideal en su zona tras cuatro presentaciones. A los 38 años, es esperable que las reservas físicas del astro no graviten del mismo modo que años atrás y, como suele suceder también con Lionel Messi en Inter Miami.