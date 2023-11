El llamativo emoji de Almirón… ¡en un vivo de Instagram mientras hablaba Herrón!

Un día después de caer en el Maracaná, Jorge Almirón pegó el portazo y renunció como DT de Boca. Luego de despedirse de los jugadores en el predio y de los hinchas por las redes sociales, el exentrenador del Xeneize sorprendió al felicitar a Fernando Diniz, su par de Fluminense, a través de un posteo de Instagram.

La reacción de Almirón a las palabras de Herrón

Almirón bancó a Herrón en un vivo de Instagram.

Sin embargo, la sorpresa no quedó ahí. En el debut de Mariano Herrón como el técnico interino, el conjunto azul y oro empató contra San Lorenzo como visitante. Luego del encuentro, Leandro "Tato" Aguilera estaba transmitiendo la conferencia de prensa del entrenador a través de un vivo en la red social antes mencionada. Allí fue cuando Almirón apareció entre los comentarios.

Con un tímido pero elocuente emoji, el exDT del Xeneize mostró su apoyo a su sucesor momentáneo. Lógicamente, la reacción del ex Lanús causó todo tipo de opiniones en Twitter.

Sobre su futuro como entrenador en Boca, Herrón reconoció que no pone su cabeza en 2024, tal como lo confirmó Juan Román Riquelme: "Yo sé la responsabilidad que tengo, estoy en el mejor lugar del mundo, no me quejo y trabajo. No miro más allá de estos partidos que me confirmaron", sentenció.