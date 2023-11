Bermúdez salió al cruce de las críticas a Fabra en Boca: "Más allá de que muchos digan que es fracasado..."

Boca tiene este miércoles una oportunidad única para salir del mal trago que supuso la derrota en la final de la Copa Libertadores, y que dejó a algunos nombres muy expuestos, como es el caso de Frank Fabra. El lateral colombiano sufrió mucho el golpe anímico y desde ahí se explica su ausencia en el encuentro de este miércoles ante San Lorenzo. Mientras tanto, varios protagonistas salieron a defenderlo de las críticas.

Uno de ellos es Jorge Bermúdez, su compatriota exfutbolista que colabora con la dirigencia y también tiene apariciones públicas en medios de comunicación. Este miércoles habló con la señal colombiana de ESPN para darle un apoyo anímico: "Es una lástima que lo hayan expulsado, todo lo que pasó. Al que más le duele es a él mismo. Es difícil afrontarlo pero es un hombre maduro, bueno, un muchacho muy profesional que todos en el mundo Boca estiman".

Mirá el video

Luego, Bermúdez salió al cruce de los que lo critican. "Es un tremendo jugador de fútbol.Yo sé que hay impaciencia pero uno no puede perder la fe en lo que hace. La institución tiene muy claro lo que es Frank Fabra. Yo les hago una comparación: Marcelo tiene 35 años, ganó todo en Europa y acaba de ganar su primera Libertadores. Felipe Melo cumplió 40. Frank es un símbolo de Boca. Más allá de que tengan sus aspiraciones, en el mundo Boca siempre se le respeta, se le admira. Él hoy agacha un poco la cabeza y se aguanta un poco esas críticas, esos comentarios, que no se pueden controlar pero no van a desestabilizar la posición que tiene Frank en el club", agregó.

Finalmente, deseó que el jugador se recupere para volver a intentar ganar la Copa. "Esperamos que él quiera seguir adelante, que tenga ganas de seguir luchando porque llegar a una final de la Copa Libertadores es un premio, Más allá de que muchos digan que es fracasado, llegar a una final de Libertadores no lo hacen los fracasados. Entonces cuántos fracasados hay en el fútbol. Es un honor y un orgullo, gana uno solo. Frank tiene que continuar con la lucha para ganarla porque el club cree en él y ojalá él también quiera hacerlo".