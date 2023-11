La firme defensa a Fabra de un exfutbolista campeón con Boca: "Le están echando la culpa de la derrota, pero..."

Boca perdió la final de la Copa Libertadores ante Fluminense y la herida sigue sangrando. En las horas posteriores al partido en el Maracaná y con toda la tela para cortar que dejó el encuentro, distintos protagonistas del mundo xeneize salieron a dar su parecer, entre ellos, uno que ganó nada menos que 8 títulos en el club: Fabián Vargas.

El colombiano se encargó de defender a su compatriota Frank Fabra, uno de los principales señalados en la derrota por haber sido el culpable de la expulsión que emparejó -aunque sea desde lo numerológico- la única ventaja que tuvo el Xeneize en el partido.

"No entiendo por qué se habla de Fabra y no del contexto del partido. Le están echando la culpa de la derrota, pero cuando lo expulsan, el equipo ya estaba perdiendo. Siento que se busca un responsable y se encontró a Fabra como culpable de todo y no es así", afirmó Vargas.

El colombiano Fabián Vargas, exjugador de Boca. Foto: Instagram.

En diálogo con la señal ESPN , el colombiano buscó dejar un mensaje para con su compatriota: "Son horas difíciles para Frank por la irresponsabilidad que tuvo en los últimos minutos donde lamentablemente se hizo expulsar. Seguramente intentó retroceder el tiempo pero tiene que asumir las consecuencias de lo que pasó"

Luego, dejó una evaluación del planteo de Almirón y su salida. "Para hacer un análisis del partido hay que hacerlo completo. La estrategia no funcionó. Boca se posicionó muy atrás y muy lejos del arco de Fluminense", expresó primero. Luego, añadió sobre el DT: "Pensé que iba a terminar la temporada porque quedan cosas en juego. Si sintió que su mensaje ya no estaba llegando a los jugadores, quizás prefirió dar un paso al costado".

Por último, confesó cuáles cree que son los candidatos perfectos: Martín Palermo y Ricardo Gareca. "Palermo es un ídolo del club y puede ser importante para este momento donde se necesitan renovar los ánimos y las esperanzas. Y Gareca del que todos sus dirigidos hablan bien, también conoce el Mundo Boca y podría ser una alternativa importante", opinó.