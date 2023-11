Turf: Macklin fue la figura del domingo de carreras

El Hipódromo de Mendoza ofreció su primera jornada del mes de noviembre y restan tres para que finalice la temporada. La reunión contó con un bajísimo nivel de asistentes y finalizó con una hora de atraso. Tal vez estos puntos “pinten” la realidad de hoy del deporte de los reyes.

Los errores se repiten a jornada y a nuestro entender, el apostador se va cansando de tantos domingos de “problemas”. El turf de la provincia transita los últimos días de un proceso dirigencial que ha tenido muy pocos aciertos. Ojalá el 2024 traiga algún tipo de cambios y sobre todo esperanzas para los profesionales, propietarios y aficionados. La verdad es que así no se puede seguir.

MACKLIN VOLVIÓ A MOSTRAR LO QUE VALE

El gran Macklin sumó una nueva victoria para su destacada campaña luego de imponerse a Bellaco Song (su compañero de yunta) en el Clásico “Copa de Mendoza”. A los 7 años el hijo de Master Of Hounds continúa demostrando su vigencia y poderío.

Hoy vino alternando entre el cuarto y el último lugar buena parte del tiro, para comenzar a “acomodarse” luego del palo de los 800 metros. Así fue que ingresó segundo a la recta final y “quebró” a Bellaco Song faltando 300 metros para el disco. El ganador fue conducido al triunfo por Cristian López, está al cuidado de Ramón Abrales y empleó el buen tiempo de 2’ 2” 2/5 para veinte cuadras.

PASO AL COSTADO EN LA CUARTA

El sanjuanino Paso al Costado se quedó con el Especial “Milcayak – Hospital Equino” luego de vencer por medio cuerpo al debutante Ipolito. Excelente regreso al triunfo de uno de los mejores potrillos de la temporada pasada.

El CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura fue para al aprendiz Nahuel Aguirre, quien tuvo un buen doblete de victorias. Arrancó con Compás Violento en una cuadrera y coronó con Paso al Costado en el especial.

LO QUE VIENE

La próxima jornada de carreras en el Hipódromo de Mendoza se disputa el lunes 20 de noviembre.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “SOS BACÁN (2016)” - (Extraoficial) – 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LOU BIZARRO 58 J. E. Alves S.

2° ALL ENGLAND 58 N. Aguirre 4 cpos

(x) TE LACTAGOGO 58 D. Gómez

(x) Dio por tierra a su jinete a pocos metros de la largada.

No corrieron: (4) QUE SORPRESA. Dividendo del Ganador: $ 1,35. Tiempo: 32” 3/5. Por: Le Blues y Follow Me, de 6 años. Cuidador: O. González. Stud: El Tiro Loco. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

2da carrera

Premio: “STEPHEN SOUTH (2022)” - (Categoría Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° FOR SAVER 55 D. Ledesma

2° MUY SARDINERO 55 F. Campos 3 cpos

3° MONTE COLBRUM 55 J. Gómez ½ cpo

4° DON LISTO 55 W. Escudero 11 cpos

U° URBAN BLACK 56 J. E. Alves S. 1 cpo

No corrieron: (3) OLYMPIC GAMES. Dividendo del Ganador: $ 2,55. Diviendo de la Combinada: $ 5,70. Dividendo de la Imperfecta: $ 4,35. Tiempo: 1’ 12” 2/5. Por: Súper Saber y Fornarina Rye, de 4 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

3 ra carrera

Premio: “CORREME VOS (2017)” – (Categoría Interior) – 1200 metros

1° SIMETRÍA ROMANA 56 W. Escudero

2° YELLOW GAGA 55 F. Campos 1 cpo

3° FLOR DE MINÓN 56 J. E. Alves S. hocico

4° SELECTED TO WIN 57 D. Ledesma pczo

5° ITALIA DIVINA 57 S. Quinteros 8 cpos

U° SOY LADGERDA 57 J. Gómez 4 cpos

No corrieron: (1) BONITA IAROLA. Dividendo del Ganador: $ 2,45. Diviendo de la Combinada: $ 17,10. Dividendo de la Imperfecta: $ 4,60. Dividend0 de la Trifecta: $ 185. Tiempo: 1’ 12” 3/5. Por: Hurricane Cat y Sierra Romana, de 4 años. Cuidador: M. Pelayes. Stud: Los Gallineros. Enemiga de El Relator / Noticias de Turf.

4 ta carrera

Premio: “MALAIKAN (2021)” – (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° STORMY SAVAGE 55 D. Ledesma

2° EMMA NOVELA 57 C. López 1 ½ cpos

3° PEAKY 57 N. Aguirre ¾ cpo

4° UNA TALENTOSA 57 J. E. Alves S. 1 cpo

5° LEYENDA DEL MILAGRO 55 S. Quinteros 4 cpos

6° JOSEFINA HOWC 55 W. Escudero 5 cpos

7° ANTE TU ALTAR 55 J. Gómez ½ cpo

U° CHE CARIOCA 55 F. Campos 2 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 5. Diviendo de la Combinada: $ 19,70. Dividendo de la Imperfecta: $ 14,65. Dividend0 de la Trifecta: $ 380,50. Tiempo: 1’ 12”. Por: Storm Mayor y La Diamond, de 4 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición.

5 ta carrera

Premio: “ENDIABLADO HAVE” – (Extraoficial) – 275 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° COMPÁS VIOLENTO 58 N. Aguirre

2° QUE LO DETENGAN 58 R. Becerra 1 cpo

U° OÑANI EL MARISCAL 58 J. E. Alves S. 2 cpos

No corrieron: (3) TAKE THE MONEY. Dividendo del Ganador: $ 2,60. Tiempo: 15” 2/5. Cuidador: G. Correa. Stud: El Tata.

6ta carrera

Especial: “MILCAYAK – HOSPITAL EQUINO” – (Cat. Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° PASO AL COSTADO 55 N. Aguirre

2° IPÓLITO 56 C. López ½ cpo

3° BRABANTE 54 D. Ledesma 3 cpos

U° BABY’S SONG 55 W. Escudero ½ cpo

No corrieron: (3) DON MANGO. Dividendo del Ganador: $ 2,40. Dividendo de la Combinada: $ 13,30. Tiempo: 1’ 4” 3/5. Por: Falling Sky y Platonique, de 4 años. Cuidador: J. M. Luna. Stud: El Más y Más (San Juan). Sport de El Relator / Noticias de Turf.

7 ma carrera

Premio: “CAT’S AWAY (2019)” - (Categoría Interior) - 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ÓRFEBRE JOY 53 S. Quinteros

2° MR BECKHAM 54 D. Ledesma 4 cpos

3° EXPRESSIVE CAFU 55 N. Aguirre ½ cpo

4° QUIET SERRANO 56 C. López 2 cpos

5° MODACCAMO 57 J. Gómez ½ cpo

6° FEROZ CÓSMICO 55 F. Campos pczo

7° FANTASTICHORSE 55 W. Escudero ½ cpo

U° SEMI CAT 56 J. E. Alves S. ½ cpo

No corrieron: (4) LE PARC. Dividendo del Ganador: $ 2,35. Dividendo de la Combinada: $ 15,15. Dividendo de la Imperfecta: $ 10,80. Dividendo de la Trifecta: $ 633,45. Tiempo: 1’ 24” 3/5. Por: Fortify y Shy Órbita, de 7 años. Cuidador: A. Coria. Stud: La Verdad. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

8va carrera

Clásico: “COPA DE MENDOZA” - (Cat. Interior) - 2000 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MACKLIN 61 C. López

2° BELLACO SONG 61 W. Escudero 5 cpos

3° PICCOLO VELOCE 61 J. E. Alves S. 1 ½ cpos

4° UN PANDO 61 F. Campos ½ cpo

U° ENAMORADA CHUCK 53 D. Ledesma 3 cpos

No corrieron: (1) GRILLO MAYOR. Dividendo del Ganador: $ 3,40. Dividendo de la Combinada: $ 3,25. Tiempo: 2’ 2” 4/5. Por: Master Of Hounds y Soy Celta, de 7 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Don Cristóbal. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

9na carrera

Premio: “PERIODISTA RICHARD” – (Categoría Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MOROCHO RUNNER 58 J. Ortíz

2° STORMY SEDUCTOR 58 J.E. Alves S. 2 ½ cpos

3° MONKEY PHILLY 58 W. Escudero cbza

4° CAFISHO DARK 58 C. López 1 cpo

U° VASKO AMERICANO 58 R. Argüello 1 cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,80. Dividendo de la Combinada: $ 20,40. Dividendo de la Imperfecta: $ 5,20. Tiempo: 28” 1/5. Cuidador: P. Velasco. Stud: El Nene.