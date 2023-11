¿Por qué Oldrá no pudo confirmar el equipo para enfrentar a Platense?

Godoy Cruz sigue adelante con su gran campaña que lo tiene clasificado en Copa Sudamericana y con serias chances de meterse en Libertadores. Como si eso fuese poco, en caso de ganar hoy, será líder del grupo y dará un paso importante hacia los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Para que eso sea posible, deberá ganarle a Platense hoy en el Malvinas Argentinas desde las 18.30, luego se medirá con Sarmiento en Junín y cerrará en casa ante Boca Juniors.

Daniel Oldrá no ha podido confirmar el equipo titular para jugar ante el Calamar porque tiene dos incógnitas: Lucas Arce y Daniel Barrea no están al 100%, y por eso, el entrenador del Tomba aguardará hasta último momento para poder definir a los once que saltarán al césped del Malvinas.

El Tomba está a tres partidos de meterse en Libertadores.

Lo de Arce es muscular y no ha logrado trabajar de manera normal durante buena parte de la semana. En caso de no llegar, la opción será utilizar allí a Manu Guillén, pieza habitual de recambio. El caso de Barrea tiene que ver con una descompostura estomacal que también lo ha tenido a maltraer. Salomón Rodríguez será el nueve de área si el ex Belgrano no llega a estar en condiciones.

El resto del equipo alistará a Diego Rodríguez en el arco, Pier Barrios y Federico Rasmussen en la zaga central más Thomas Galdames como lateral izquierdo, Bruno Leyes y Fernández serán el doble cinco más Tadeo Allende, Hernán López Muñoz y Tomás Conechny detrás del delantero de área.