La llamativa respuesta de Riquelme sobre la insólita expulsión de Fabra en la final: “Pasaron dos días y hoy llegó…”

Frank Fabra es uno de los principales señalados tras la derrota de Boca en la final de la Copa Libertadores. El lateral colombiano, uno de los máximos referentes del plantel, vio la tarjeta roja sobre el final del primer tiempo extra tras darle una cachetada al capitán de Fluminense.

En este contexto, y atento al sinfín de críticas que ha recibido el lateral izquierdo por su acción, fue Juan Román Riquelme quien alzó la voz. El máximo ídolo de la institución enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa y fue consultado sobre la situación del defensor.

Para comenzar, expresó: "En el fútbol pasan cosas. Para que el contrario meta un gol tiene que haber un error tuyo y viceversa. Si nos vamos a quedar mirando los errores en el fútbol, a los tres meses tenés que echar a todos. Hoy Frank llegó llorando al entrenamiento, bajó de su auto y pasó caminando llorando. Pasaron dos días...".

"El quiere mucho a nuestro club e hizo mucho por llegar a la final. Fue el mejor ante Racing y ante Palmeiras. La prensa se enamora de muchos jugadores, a veces de algunos nuestros, y eso es bueno, pero no miro el fútbol como ellos. Fabra fue fundamental en este tiempo. Ha hecho uno de los goles más lindos que vi en toda mi vida. Se equivoca como todos", añadió Riquelme.

Para finalizar, el ídolo de Boca habló sobre la importancia de los referentes del plantel: "Es maravilloso porque tenemos la suerte de que los hinchas quieran y estén contentos con los más chicos por los grandes. Cuando no se gana, las críticas van para ellos. Tomamos la decisión de darle tiempo a los chicos. Medina fue el primero que debutó, fue creciendo de a poquito, por ahí le costó, y este año disfrutó un montón. Antes no sucedía eso. Marcos (Rojo) estuvo tres días sin dormir y no le entraba en la cabeza que se perdía la final"..