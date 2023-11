El palazo de Djokovic a Nadal tras ganar su séptimo Masters 1000 de París-Bercy: "No pretendo..."

El hambre de títulos de Novak Djokovic no parece saciarse. El serbio levantó su séptimo Masters 1000 de París-Bercy, alcanzó la friolera de 40 títulos en la categoría y agiganta su figura en el tenis. Hace algunas semanas, Rafael Nadal había declarado que a él no le importaban tanto los récords como a su eterno rival, quien recogió el guante tras aumentar su ventaja en este tipo de torneos.

Mirá el video

En conferencia de prensa, el número uno del mundo dejó una frase que tranquilamente se puede tomar como una respuesta indirecta al manacorí: "Voy a por todos los récords. Todos los que pueda romper. Nunca he tenido problemas en decirlo y es por eso que a la gente no le gusto. No pretendo como otros decir que ese no es mi objetivo y luego actuar diferente", disparó.

"Siempre actúo de la manera que creo. Aunque parezca rutina, cada victoria a nivel Masters o Grand Slam significa muchísimo para mí", agregó el balcánico. Luego del triunfo de este domingo, Nole le sacó cuatro títulos de Masters 1000 de ventaja a Rafa. Además, cabe recordar que la batalla por los Grand Slams está 24 a 22, también a favor del de Belgrado.

La polémica frase de Nadal sobre Djokovic y el récord de Grand Slams

Hace algunas semanas, Nadal encendió la polémica al hablar de la carrera por convertirse en el máximo ganador de torneos majors entre él y Djokovic: "¿Se puede vivir frustrado con 22 Grand Slams? Sí, se puede. Por ejemplo, creo que Novak lo vive de una manera más intensa de lo que lo hago yo. Para él, no conseguirlo [ser el más ganador de GS] hubiera sido una frustración más grande. A lo mejor, esa es la razón por la que lo ha conseguido", disparó.

En su momento, Djokovic había preferido evitar mayores revuelos: "De nuevo, es la opinión de Rafa. Por supuesto, no estoy de acuerdo. Tengo mi propia opinión, pero no la compartiré, no quiero entrar en profundidad en este tema. No hay ninguna necesidad", concluyó. Tras aumentar la brecha sobre el español, el serbio eligió un nuevo camino y la polémica se reabrió.