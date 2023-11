El encuentro de Messi con Maluma y el especial posteo del cantante colombiano: “No cualquiera le da un…”

Mientras disfruta de los días de descanso, tras meses intensos desde su arribo a Inter Miami, Lionel Messi se está dando varios lujos. Se lo ha visto acompañando a sus hijos a los partidos de las divisiones formativas de la franquicia y estuvo presente en el show que Maluma brindó en la ciudad el fin de semana.

El posteo de Maluma.

El astro, que no es la primera vez que se muestra con el colombiano, vivió el show como un fanático más y luego bajó a saludar al artista que le dedicó un particular mensaje en Instagram, donde posteo una foto en la que aparece dándole un beso. "No cualquiera le da una beso a @leomessi te amo mi bro", escribió en la publicación que tiene más de un millón de likes.

Además de Messi, también fue invitado el basquetbolista Jimmy Butler (la gran estrella del Miami Heat) y a quien recibió vestido con una camiseta argentina que seguramente le regaló Leo. Tiempo atrás, cuando el argentino transitó sus primeras semanas en Miami, Maluma lo invitó a ser parte del video de su canción "Trofeo", "un homenaje al más grande", en palabras de Maluma.

El astro del fútbol fue incluido en los últimos minutos. La locación elegida fue la cancha del DVR Pink Stadium y se lo puede ver a Messi entregándole la copa a Maluma. Al final del mismo, el intérprete de Hawái le dedica un emotivo mensaje a la eminencia del fútbol.