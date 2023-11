La esposa de un jugador de River celebró el triunfo de Huracán en el Monumental: “Te amo, hasta que me…”

River Plate cayó por 2 a 1 ante Huracán en la noche de este viernes y, de esta manera, resignó un invicto de 20 partidos que acumulaba jugando en el estadio Más Monumental. El Quemero logró tres puntos vitales en relación a la pelea por la permanencia en la Liga Profesional, a falta de tres fechas para definirse el segundo y último descenso.

En una jornada más en la infalible "ley del ex" en el fútbol, la victoria de la visita fue consumada gracias a los tantos de Walter Mazzantti y el juvenil Franco Alfonso, futbolista de River que está cedido a préstamo en Huracán. Para el Millonario anotó de tiro libre el mendocino Gonzalo "Pity" Martínez, quien debutó como profesional precisamente en el Globo.

El posteo de la esposa del Pity.

Se trata del primer gol de Martínez desde su retorno a River, lo que a pesar de la derrota pudo haber significado un motivo de celebración en el seno familiar. Sin embargo, la felicidad de su esposa, Priscila Ventura, no se produjo con el gol, sino, por el contrario, con la victoria del Globo.

Ventura es hincha fanática de Huracán y el Pity la conoció durante su estadía en ese club, donde hizo parte de las divisiones inferiores. En redes sociales, suele siempre manifestar su fanatismo y reaccionar a los partidos del Globo. En el partido especial para la familia, no hubo excepción.

En la red social X (ex Twitter), Ventura reposteó una publicación de la cuenta oficial de Huracán y agregó el texto: "Te amo, hasta que me muera", en referencia al club. Luego posteó los goles de su equipo y reaccionó a otras publicaciones. En su perfil no hay ningún tipo de referencia para con el golazo de tiro libre de su esposo.