El cruce de Felipe Melo con Juan Simón en la pantalla de ESPN: "No, no. Hoy..."

Felipe Melo, quien este sábado por la tarde conquistó su tercera Copa Libertadores, es uno de los principales referentes con los que cuenta Fluminense en su plantel. El mediocampista devenido a defensor central habló ante los micrófonos de ESPN post partido y protagonizó un particular momento.

Juan Simón, ex defensor que fue parte de la Selección argentina que se coronó subcampeona del Mundial de Italia 1990, fue uno de los panelistas presentes en la transmisión oficial del encuentro. Tras la premiación, tuvo la oportunidad de hacerle una pregunta al brasilero de 40 años.

“Creo que hoy no se vio la mejor versión de Fluminense, ¿eso se debió a que se respetó mucho a Boca o porque los partidos finales se juegan en forma distinta?”, consultó el ahora periodista. Tras escuchar atentamente la pregunta, Felipe Melo dejó clara su postura con respecto a esto.

“No, no... Hoy se vio la mejor versión de Fluminense, porque ganó. Los partidos decisivos no se juega, se ganan. Nosotros hemos ganado, diferente en 2008 que tenían un equipazo y no ganaron. Hoy toda la gente, todo el mundo, ha visto la mejor versión de Fluminense porque las finales se ganan, no se juegan”.