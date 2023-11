¿Reproche a Fabra? La sugerente frase de Chiquito Romero tras la derrota de Boca: "Tal vez lo..."

Luego de ser el gran responsable de llevar a Boca a la final, Sergio Romero saltó al campo de juego del Maracaná con la cinta de capitán. El desenlace de la historia de la Copa Libertadores no fue el deseado por Chiquito y los hinchas xeneizes. Por eso, el arquero mostró su frustración tras caer ante Fluminense en el alargue y dejó una frase bastante fuerte con Frank Fabra como destinatario implícito.

Justo después de que John Kennedy convierta el segundo tanto del Fluzao y viera la roja, el colombiano se hizo expulsar de la forma más zonza que podía haber. Así, la superioridad numérica le duró menos de 5 minutos al conjunto de Jorge Almirón, que intentó buscar el empate, pero nunca encontró las formas. Con esa irresponsabilidad del defensor como punto vital en el encuentro, el 1 lamentó haber dilapidado esa chance: "Lamentablemente, no pudimos aprovechar el hombre de más que tuvimos en ese plazo cortito. Sabiendo que teníamos 15 minutos más del alargue en los que pudimos haber hecho otra cosa", reconoció en diálogo con ESPN.

Luego, Chiquito dio una pequeña rueda de prensa a otros medios y ahí lanzó una frase particular sobre lo que pudo haber pasado si Fabra no era expulsado: "Advíncula hizo un gran gol que nos puso en partido. Después no pudimos aprovechar ese hombre de más. Hubiese sido otra historia si esos últimos 15 jugábamos con uno más. Tal vez lo ganábamos", sentenció.

La expulsión de Fabra que Boca lamentará

"A ver, análisis... es difícil hacer un análisis rápido de lo que sucedió. A veces tenés jugadas en la cabeza, a veces no... Creo que se hizo un buen partido, tuvimos chances. Hemos llegado al arco de ellos, no quiso entrar en el primer tiempo", aseguró sobre el curso del partido.

Para cerrar, el capitán de Boca en la final ante el Fluminense concluyó: "Tenemos que entender que en el fútbol a veces te toca ganar y a veces perder, pero si seguís luchando y nunca bajás los brazos, ese es el camino. Dejame agradecer a la gente de Boca, porque nos siguieron toda la Copa. Hoy llenaron, muchísima gente se quedó afuera. La verdad que me saco el sombrero con ellos que estuvieron con nosotros todo el torneo. Se merecían la Copa, siempre nos acompañaron. Lamentablemente esto es fútbol y hoy les tocó a ellos".