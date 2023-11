La emotiva despedida de Maidana tras jugar su último partido como local en River: "Siempre estaré pendiente de que..."

Jonathan Maidana se despidió de la gente de River. Martín Demichelis lo convocó tras estar varios partidos fuera de la consideración, como un gesto de respeto a su trayectoria en el club. En el minuto 40 del segundo tiempo, decidió su ingreso para que pueda despedirse dentro del campo de juego. Se hizo efectivo en reemplazo de González Pirez, bajo la ovación de la gente.

El ingreso de Maidana

Mala suerte mediante, apenas un minuto después de su ingreso, el juvenil Alfonso marcó el segundo gol de Huracán, el definitivo de la victoria de su equipo ante el Millonario, en una jugada en la que Maidana tuvo algo de responsabilidad al no poder desviar un centro aéreo. Finalizado el encuentro, el defensor se despidió de su público a pesar de la desazón por al derrota.

"Agradecido, obviamente con bronca por el resultado. Uno quería ganar, último partido del año acá en casa y lamentablemente cuando entro llega el 2-1 de ellos, cosas del partido. El equipo hoy jugó realmente bien, tuvo la pelota, generó, estos partidos se dieron así. En lo personal, sé que fue el último partido mío en este estadio. Agradecido por todos los momentos vivos acá en el club, a los directivos, a cada entrenador que tuve, a la gente por el apoyo de siempre y el aguante. Terminar de la mejor manera el torneo y después decidiremos que se viene por delante", señaló.

Mira el video

En diálogo con ESPN, sobre su salida, agregó: "Lo venía analizando, veía algunas señales de que el ciclo de uno ya estaba cumplido. Intentaré terminar de la mejor manera, entrenarme fuerte y al 100% como lo hice siempre, brindarme al equipo y disfrutar de cada partido y cada entrenamiento que queda de acá al fin de año".

En cuanto a si se retirará o seguirá jugando en otro club, a sus 38 años, explicó: "Por ahora con ganas, estoy con ganas. Me siento bien, al menos en la semana en lo que uno ve, lo que mira uno hoy con la tecnología en los GPS, lo que te mide y lo que no. Estoy ahí en el pelotón, no vengo aún muy atrasado así que en ese sentido me da fuerza para meterle seguramente un tiempito más. Después veremos qué se presenta, si alguna oportunidad nueva aparecerá. Con tranquilidad, primero enfocarme a full en lo que queda acá en el club".

Finalmente, se refirió a la ovación de los hinchas de River sobre el final del partido. "Una alegría enorme. Que todavía en alguno que le transmita esa confianza, ese cariño, de mi parte para ellos también. Intenté e intento siempre dar lo mejor por esta camiseta tan linda que toca representar. Me pone muy contento el presente del club, como creció en todos estos años. Me tocará apoyar, después de fin de año, desde donde sea pero siempre estaré pendiente de que al club le vaya bien", cerró.

Será su último partido en el Monumental ya que el próximo, por los recitales que la dirigencia autorizó en el estadio, se disputará ante Instituto en el estadio Madre de Ciudades. La segunda etapa de la Copa de la Liga será en canchas neutrales.