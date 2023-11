El “correctivo” de Felipe Melo al Colo Barco tras ganar la Libertadores: “Habla demasiado, es muy…”

Felipe Melo es uno de los referentes del Fluminense que rompió el maleficio y se consagró campeón de la Copa Libertadores por primera vez. Pese a salir muy temprano por lesión, el defensor vivió a pleno su tercera conquista continental a nivel personal y, luego de los festejos, disparó contra una de las figuras de Boca: Valentín Barco.

Como sucedió anteriormente, el Colo fue objetivo de frases picantes por parte de rivales. Esta vez, el turno fue el experimentado jugador brasileño, que no olvidó las palabras que dijo el joven del Xeneize antes de la final: "Barco habló y dijo ‘nosotros vamos a copar todo, va a ser todo de Boca’. Es un chico que tiene mucha calidad, va a ganar mucho. Por ser un chico todavía habla demasiado", disparó al mejor estilo Felipe Melo.

"Se lo dije después del partido, que tiene mucha calidad y va a ganar mucho [...] Esta es nuestra casa y la hinchada de Fluminense lo demostró. 'Boca va a copar' no, también está Fluminense, que tiene grandísimos jugadores y una hinchada maravillosa", aseguró después.

Al ser consultado por si habían caído mal los dichos de Barco, el defensor del campeón de América respondió: "No, no cayó mal. Es normal. Es un chico y los chicos hablan, cuando yo era chico también hablaba demasiado. Va a aprender, pero Cavani no habló lo mismo, que tiene experiencia. Acá en Fluminense también hubo chicos que hablaron. No es falta de respeto, tal vez falta un poco de madurez. Es normal. Yo hablé con él después, es un chico fantástico".

Pese a esa picante frase inicial, Felipe Melo recordó su admiración por el Xeneize: "Todo el cariño y respeto por todo lo que es Boca. Después pude saludar a todos los jugadores porque es un equipazo, el más grande que hay en Argentina. Y de los más grandes del continente", señaló.