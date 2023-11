Ni Milito ni Eduardo Domínguez ni Pekerman: el sorpresivo DT que vuelve a sonar para Boca

La dirigencia de Boca apostó a Jorge Almirón tras una serie de entrenadores surgidos de la casa que terminaron sus ciclos siendo campeones pero con algunas críticas sobre su funcionamiento. Con la salida del DT y en medio del interinato de Herón, la elección de su sucesor está supeditada a las elecciones.

Si el frente oficialista que encabeza Juan Román Riquelme gana las elecciones en Boca, su actual vicepresidente ya dijo en reiteradas ocasiones que al día siguiente anunciará al técnico elegido. Y ante el hermetismo sobre el nombre del hipotético entrenador, surgieron varios nombres como los de Gabriel Milito, Eduardo Domínguez, José Pekerman, Fernando Gago, Diego Martínez y hasta Carlos Bianchi. Pero este jueves se sumó uno nuevo, sorpresivo por cierto: Fernando Redondo.

Redondo es candidato a dirigir Boca. (Foto: archivo)

El exjugador del Real Madrid y la Selección argentina ya había sonado en Boca cuando Hugo Ibarra dejó de ser el entrenador y Gerardo Martino rechazó la propuesta para dirigir al equipo. Sin embargo, la dirigencia terminó inclinándose por Almirón.

Ahora, el periodista de ESPN, Diego Monroig, aseguró que Redondo figura en una lista de tres candidatos junto a Gago y el actual DT de Huracán, cuya elección se conocerá tras las -por ahora suspendidas- elecciones, en caso de que la fórmula oficialista resulte ganadora.

Por lo pronto, la relación entre Riquelme y Redondo es de mutuo respeto a pesar de no haber compartido ningún proyecto deportivo. Quien sí conoce al ex Real Madrid es Silvio Rudman, actual entrenador de la cuarta y la división Sub 20 de Boca que fue campeona intercontinental este año. Ambos compartieron plantel en Argentinos Juniors.