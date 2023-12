La tajante frase de Tevez sobre el rumor de que quiere a Benedetto para Independiente: "El Pipa no..."

Este jueves, el mundo Independiente amaneció con un rumor bomba de que Carlos Tevez quería a Darío Benedetto para reforzar al equipo de cara a 2024. Sin embargo, el DT del Rojo desmintió de forma tajante las versiones que lo vinculan con el 9 de Boca.

En sintonía con la búsqueda de jugadores, el director técnico dio certezas sobre los rumores de un interés de Independiente por Benedetto, el experimentado delantero que hoy no está teniendo mucho lugar en Boca: "A quién no le gustaría contar con él, tuve la posibilidad con el Pipa, sé la clase de jugador que es, pero ya está presentado mi plan y los dirigentes ya están trabajando en off. El Pipa no, no es prioridad", disparó.

Luego de cumplir el objetivo de salvar la categoría, la dirigencia le ofreció un contrato de 3 años a Carlos Tevez para realizar un trabajo a largo plazo y el entrenador contó que tipo de jugadores buscará este mercado de pases: "Voy a traer un defensor central, un volante mixto y delanteros voy a traer dos porque me pasó que cuando juego con dos delanteros, Mati (Giménez) y (Alexis) Canelo, no tenía esa competencia interna y cuando ya no peleamos por el descenso me bajaron un poco esa exigencia".

Benedetto y Tevez compartieron plantel en Boca en 2018/19.

Además, Tevez respaldó Federico Mancuello, un jugador que volvió al club como referente, pero con rendimiento irregular.

"Mancuello es ídolo del club, si tiene los 13 partidos y los juega mal, al 14 lo sigo poniendo, y que me puteen a mí. Si me tengo que ir, me voy, pero bancando al ídolo del club que quiso venir para pelear el descenso yo muero con él. El año que viene es totalmente diferente, arrancamos todos de cero, el ídolo, el capitán, el arquero, es todo diferente. Pero cuando yo vine, Mancuello, Iván (Marcone), Rey, Canelo, vinieron para pelear el descenso. Cuando se puso en duda a Mancuello, que no tenía buenos rendimientos, para mí era Mancuello y 10 más" agregó el oriundo de Ciudadela.

Tomás Pozzo, una de las promesas que tenía las inferiores de Independiente en estos últimos tiempos, tuvo grandes conflictos con Tevez desde su llegada y, por ello, el entrenador decidió relegarlo del plantel de un día para el otro hasta esta mañana, que firmó su contrato con Godoy Cruz a cambio de un millón de dólares netos por el 70% del pase.

Sobre la conflictiva salida del ahora jugador del "Tomba", el director técnico explicó: "Fui claro desde el día uno cuando hablé con los muchachos. Les dije que primero estaba el escudo de Independiente, tanto como para el referente, Iván (Marcone), como a los más chicos, el que lo entendía bien y el que no iba para afuera. Toto (Pozzo) no lo entendió, le fui claro, hablé con él y nada más. Yo digo las cosas claras desde el primer momento, voy de frente. Él no se alineó." .



Luego, Carlos Tevez afirmó que está casi cerrada su continuidad en el club: "El contrato está para firmar, no tenemos problemas con la dirigencia, casi seguro lo firmamos, solamente que entiendo al hincha de Independiente que exige resultados, entrar a la Copa, jugar bien, y en esa exigencia, yo como entrenador tengo que exigir. Si me traen los jugadores que uno pretende y que uno está convencido de que pueden jugar en Independiente, yo creo que vamos a competir. No voy a prometer absolutamente nada porque esto fútbol pero sí que le vamos a pelear a todos de igual a igual y que vamos a competir con el plantel que estamos proponiendo".



"Voy a exigirle lo mismo a la dirigencia, por eso es que no voy a firmar el contrato, porque ya está para firmar, lo mismo que exige la gente lo voy a exigir para que el dirigente se ponga a tono. Después, la gente al que exige es al jugador, al director técnico y tenemos que estar todos a tono para hacer un Independiente competitivo en todas las áreas" agregó el entrenador.



Por último, el ex director técnico de Rosario Central le dejó un claro mensaje a la dirigencia de Independiente: "Es hora de empezar a no llenarse la boca diciendo que somos el Rey de Copas, que somos Independiente, y después no hacemos el trabajo que tenemos que hacer".

Fuente: NA