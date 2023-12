La fulminante revelación de Enzo Fernández sobre su duelo con Mbappé en la final: "Nos hacía señas de..."

A casi un año de la consagración de la Selección argentina en Qatar 2022, siguen apareciendo momentos y anécdotas inéditas. Este jueves, Enzo Fernández reveló qué les dijo Kylian Mbappé a los jugadores de la Selección argentina durante la final en el Lusail.

Pese a que el título y la gloria fue de la Albiceleste, el delantero francés hizo historia al marcar los tres goles de su equipo. Durante el encuentro, el 10 de Les Bleus estuvo endiablado, tanto con la pelota contra sus rivales. Por eso, el 8 del Chelsea dio a conocer un poco de la interna de la mejor definición de la historia: "Me acuerdo lo que me dijo, cosas del partido. Hubo jugadas que festejamos, como alguna dividida y nos hacía señas como que nos iba a matar", reveló.

Enzo Fernández y su duelo con Mbappé, con el Cuti como defensor personal.

Luego, Enzo Fernández, en diálogo con Star +, agregó: "Nos decía que ellos iban a ganar la final". Afortunadamente, Mbappé se equivocó y Argentina se impuso en los penales.

Sin embargo, el crack francés se lo tomó personal contra su par argentino, quien disfrutó de un guardaespaldas de lujo como Cristian Romero: "Se la agarró conmigo, no sé por qué. Y bueno, tengo un soldado que me defiende. Cuti está loco, ja. Cuando hicimos el gol se lo empezó a gritar en la cara", sentenció el ex River.

A comienzos de año, el Cuti habló sobre su encontronazo con Mbappé en la final: "Mbappé había tratado muy mal a Enzo, justo metió un gol Leo y por eso me salió hacer eso", aseguró sobre su grito desaforado en la cara del 10 francés tras el 3-2 de Messi.