La foto “bostera” de Nico Paz, el jugador de la Scaloneta que marcó su primer gol en el Real Madrid

Nicolás Paz se robó las miradas del mundo del fútbol. El mediocampista español, nacionalizado argentino, ingresó a los 64 minutos del partido que Real Madrid igualaba ante Napoli por la UEFA Champons League. Con la 32 en su espalda, y a cinco minutos del final, el zurdo le dio la victoria la Merengue, que mantiene puntaje ideal en la competencia.

Inmediatamente las redes sociales enloquecieron con la tremenda definición del futbolista que jugó el Sudamericano Sub 20 con la camiseta de la Selección argentina y quien, además, es seguido de cerca por Lionel Scaloni, quien lo ha tenido en cuenta a la hora de confirmar sus convocados.

La foto de Paz con la camiseta de Boca que inundó las redes.

En medio de la locura que generó, se volvió a viralizar una foto que había saltado a la luz a principio de año. En la misma se puede ver a un muy joven Nicolás Paz con una sonrisa de oreja a oreja y luciendo la camiseta de Boca. La misma es la que utilizó el Xeneize en el año 2011, cuando Martín Palermo decidió colgar los botines.

Las raíces argentinas del actual mediocampista del Real Madrid tienen que ver con Pablo Paz, su padre, quien supo vestir la camiseta de Newell's Old Boys y, además, defendió los colores de la Selección argentina en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, donde consiguió la medalla de Plata.

Tras el partido, Paz expresó sus sensaciones: "Estoy muy feliz, esto es un sueño. Por momentos ni me lo creía. Feliz de poder ayudar al equipo. Ancelotti me felicitó, todo el plantel me felicitó. Es un grupo increíble y les agradezco a todos. Tenemos una de las mejores academias del mundo en Real Madrid, sino la mejor, y es un mensaje para los canteranos, que todo es posible"