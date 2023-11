Federico Rasmussen: "Seguimos con el sueño de poder sumarle una estrella al club"

La derrota de Godoy Cruz ante Boca Juniors en el Malvinas Argentinas no opaca el gran año del Tomba. Más allá de no haber podido clasificar de manera directa, por la tabla anual, a la Copa Libertadores de América, el sueño de jugar nuevamente el máximo torneo continental, sigue vigente. Al mismo tiempo, la clasificación a cuartos de final de la Copa de la Liga ratifica que la campaña del Expreso ha sido espectacular. Incluso, con el agravante de que Daniel Oldrá contó con un plantel corto e integrado por muchos juveniles.

En ese contexto, con el mano a mano ante Banfield por la Copa a la vuelta de la esquina (sábado a las 21.30), Federico Rasmussen, uno de los referentes del equipo, que no podrá estar en San Luis para ese encuentro, habló de todo con el equipo de Una de Más en MDZ Radio.

- Fede, imagino que están disfrutando de este gran año para ustedes, sobre todo después de un comienzo complicado...

- El arranque fue bastante irregular, costó mucho conseguir victorias consecutivas, pero fue general, a todos los equipos le costó. Pero este torneo encontramos mayor regularidad, también la cantidad de partidos juntos hizo que haya más entendimiento, empezaron a funcionar las sociedades tanto defensivas como ofensivas y entonces nos fuimos sintiendo cada vez más cómodos. La llegada del Gato Oldrá le trajo al equipo, además del sentido de pertenencia, mucha más libertad a la hora de jugar a los chicos y eso se empezó a notar. Nos fuimos sintiendo cada vez más cómodos y más fuertes como equipo.

- Ahora se viene Banfield, y tienen por delante un cuadro sin equipos grandes, más allá de que todos son equipos duros...

- El objetivo en esta copa era meternos en cuartos. Sabemos que todos los partidos son difíciles. Contra Banfield, el torneo pasado, nosotros no jugamos bien y fue producto del trabajo de ellos, que no nos dejaron patear al arco. Va a ser un rival más que duro, que no te regala nada, que es de esperar un poco más, de esperar los errores del rival y por eso tenemos que estar atentos, tener paciencia. Pero confío en este plantel y se que nos va a ir bien.

- ¿De acuerdo a cómo se fueron dando las cosas, fueron cambiando el objetivo inicial?

- Al principio de año, en enero, el objetivo era meterse en una copa, y nos encontramos que a una fecha del final estábamos en puestos de Libertadores. Por eso yo quiero valorar el trabajo que hemos hecho durante todo el año, con un plantel corto, con uno de los presupuestos más bajos de todo los equipos, entonces creo que hemos hecho un gran esfuerzo. No pudimos concretarlo la fecha pasada contra un rival como Boca, que sabemos de su jerarquía, más allá de que nosotros no hicimos las cosas bien. Pero sabemos que todavía seguimos con el sueño de sumarle una estrella al club y poder clasificar a la Libertadores.

El Tomba enfrenta a Banfield el sábado a las 21.30 en el estadio La Pedrera, en San Luis.

- ¿Cómo están viviendo este momento, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los jugadores del plantel no ha estado jamás cerca de un título de Primera División?

- La ilusión está, pero trato de ir partido por partido. Muchos de nosotros nos encontramos con esta situación de estar a tres partidos de poder coronar algo importante, pero tenemos que estar tranquilos, no volvernos loco y no guardarnos nada a la hora de jugar. Sabemos que es una final, que primero de todo viene Banfield. No podemos pensar más allá, como nos pasó en Copa Argentina, qeu nos ganó bien Villa Mitre. Tenemos que tomar todos los partidos con la seriedad y la responsabilidad que se merece.

- ¿Qué tienen que mejorar de lo hecho contra Boca para este encuentro?

- Contra Boca no estuvimos ordenados como si lo hicimos otras fechas. Cuando atacábamos no quedábamos bien parados, nos costó asociarnos también. Si bien juntamos pases en tres cuartos de cancha, nos costó más allá de que tuvimos un par de situaciones, pero no mucho más. después del segundo gol de ellos nos costó. Pero es volver a las bases, creo que viene bien ese golpe ahora para afrontar este partido que se viene con la seriedad que se merece. Uno dice "menos mal que no me tocó Racing", pero Banfield es igual o más duro. Sabemos que si estamos bien le podemos ganar a cualquiera, y si no estamos bien podemos perder con cualquiera. Tenemos que estar ese día en la misma sintonía.

La entrevista completa