El Kun Agüero, enojado por una falsa noticia que alarmó a sus seres queridos: "No sé quién inventó que..."

La noticia comenzó a circular desde la mañana de este jueves y tenía a Sergio "Kun" Agüero como protagonista. Se informaba que había sufrido un accidente con su moto acuática en una playa de Cuba, por lo cual había sido trasladado a un hospital de Miami, la ciudad de Estados Unidos en la que reside.

Sin bien nunca se aportaron muchos más detalles, la información aseguraba que el exfutbolista surgido de Independiente aún permanecía internado fruto de las lesiones físicas que se habrían producido. Aún así -aclaraban- las lesiones no había sido de gravedad.

Con el transcurso de la mañana se conoció que se trataba de una noticia falsa, o al menos no confirmada desde el entorno del exfutbolista. Tiempo después, el propio Agüero salió a desmentirla para despejar las dudas. Lo hizo por intermedio de un video que publicó en sus redes sociales.

"No sé quién inventó que tuve una accidente en la moto de agua. Hay amigos, familia, mi hijo... Todo el mundo preguntando si estaba bien. Mi vieja llorando... Así que la verdad que no sé qué decir, quién inventó esto. Pero bueno, acá estoy, bien, todo tranquilo. Gracias a todo el mundo que estaba preocupado, pero no pasó nada", explicó Agüero.

Mientras tanto, el jugador se prepara para regresar a las canchas a pesar de su problema cardíaco, en el marco de un partido amistoso que organiza la Conmebol, entre glorias del fútbol sudamericano, que va a desarrollarse el 5 de diciembre precisamente en Miami, en el DRV PNK Stadium del Inter.