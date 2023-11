El picante ida y vuelta entre Djokovic y el público en su debut en el Masters 1000 de París

No hay que hacer enojar a Nole. Novak Djokovic superó en tres sets a Tallon Griekspoor (4-6, 7-6 y 6-4) y avanzó este jueves a los cuartos de final del Masters 1000 de París. En esa instancia, enfrentará al danés Holger Rune este viernes por la tarde.

No fue un partido fácil para el serbio. Afectado por problemas estomacales que sufrió durante los últimos días, no pudo jugar el partido lúcido que acostumbra y sufrió más de la cuenta ante el neerlandés, número 23 del mundo. "Hay que dar crédito al gran encuentro que hizo mi rival, si hubiera salido vencedor el resultado habría sido justo. Apenas bajó su nivel de juego en ningún momento y mostró un rendimiento muy alto", confesó tras el encuentro.

Sin embargo, el punto sobresaliente de la jornada no fue la batalla entre Djokovic con su rival y sus propias limitaciones físicas; sino también por su capítulo aparte con el público parisino, que se mostró muy hostil en su contra.

En el tercer set, cuando iba 4-3 arriba en games, el serbio sacaba para ampliar la ventaja pero su saque fue quebrado. El punto definitivo llegó tras un doble mal saque que dio lugar a un abucheo del público. Fiel a su estilo provocativo, el tenista reaccionó aplaudiendo los abucheos y haciendo un gesto con las manos como pidiendo más, casi como si se tratara del combustible que necesitaba.

De hecho, lo fue, porque a un animal competitivo como Nole, una muestra de falta de respeto es mucho más potente que una de admiración. Desde ese episodio, disputó 8 puntos y los ganó absolutamente todos. Cerró el último set 6-4 y abrochó su pase a cuartos.

Finalizó el partido y el tenista no dio la tradicional entrevista en el court. Esperó unos minutos para hablar y dejar sentenciada la disputa en Paris: "Cuando pedí al público que me silbara un poco más, gané ocho puntos seguidos. Pero no hice nada para provocar al público, así son las cosas. ¿El público parisino es especial? Es una buena palabra, son especiales, muy especiales". Punto para Nole.