Rial reveló una picante reacción de Messi cuando Scaloni puso en duda su continuidad: "Se levantó y lo..."

Cuando nadie se lo esperaba, Lionel Scaloni generó un mar de dudas sobre su continuidad en la Selección argentina. Sus palabras en el Maracaná cayeron como un baldazo de agua fría, sobre todo tras una victoria histórica como el 1-0 a Brasil. Luego de una semana de especulaciones sobre el DT, Jorge Rial reveló un tenso momento que habrían mantenido el conductor de la Scaloneta y su capitán, Lionel Messi.

Mirá el video

En su programa radial llamado Argenzuela, el conductor explicó que ni siquiera el astro estaba al tanto de la decisión de "parar la pelota" del técnico campeón del mundo. Precisamente, este fue el motivo de un supuesto cruce, tan breve como intenso: "Los jugadores no sabían nada. Entonces, estaban festejando en el vestuario y de golpe les empiezan a llegar mensajes que les dicen 'che, Scaloni está renunciando'", comenzó a relatar.

"Ahí le llega ese mensaje a Messi, que tampoco sabía. Cuando recibe ese mensaje y para chequear que sea verdad, llama a un exjugador. Jugador importantísimo, medio un referente con el que había compartido cancha unos días atrás, él de jugador y el otro como dirigente. Le dice 'che, ¿Scaloni está diciendo eso?'", asegura Rial. Luego, reveló lo que habría sido la reacción del capitán de la Albiceleste al ver a su entrenador entrar al vestuario: "Le dice 'pará, después te llamo que acaba de entrar y me está llamando", recordó.

Allí fue cuando el conductor de radio y televisión dio a conocer que el cruce entre Scaloni y Messi habría sido muy breve luego de las explosivas palabras del DT: "Ahí el que me cuenta me dice que a los tres minutos Messi lo llamó de vuelta. Ahí, Scaloni se sienta con Messi y le dice 'tengo que hablar con vos'. Y, entonces, Messi le dice 'pará, ¿vamos a hablar de lo que dijiste? Si ya es tu decisión tomada, no hay más nada que hablar. Perdóname, me tengo que ir, que se va mi avión'. Se levantó y lo dejó solo a Scaloni", afirmó sobre el 10.

Scaloni puso en duda su continuidad al frente de la Selección

Como recuerda uno de los panelistas del programa, el líder de los campeones del mundo abandonó el Maracaná mucho antes que sus compañeros y el cuerpo técnico. Luego, Rial ahondó en detalles sobre el semblante del mejor de todos: "Yo no hablé de pelea, hablo de un diálogo mínimo e indispensable y un Messi, que por ahí estaba enojado, pero estaba por lo menos sorprendido por lo que dijo Scaloni [...] Fue una reunión de 30 segundos. Se levantó y se fue", señaló.

Finalmente, el ex Intrusos hizo el pase del aire con Gustavo Sylvestre y agregó algunas aristas más: "Te puedo decir, Gato, que el que cortó la charla y se fue, fue Messi. Hay códigos del fútbol que se respetan a rajatabla. Siempre, ante cualquier circunstancia. Y si a cualquier jugador le molesta enterarse de las cosas por el periodismo, imagínate a Messi. Imagínate cómo estaba. A Scaloni no le gustó nada lo que había pasado, como también hubo tirantez porque los jugadores habían decidido por ellos irse de la cancha primero y después jugar", cerró Rial.