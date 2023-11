La durísima frase de Macri sobre Riquelme y la reunión que tuvieron en la Quinta de Olivos: "Por respeto al ídolo..."

La campaña electoral en Boca Juniors está más caliente que nunca. Declaraciones cruzadas entre Mauricio Macri y Juan Román Riquelme, referentes de los espacios en disputa, agregan más conflictividad a una contienda que además de ser mediática, ahora se ha judicializado.

Este lunes, Riquelme habló en C5N y entre otras cuestiones que tocó, se refirió a un encuentro inédito que tuvo con Mauricio Macri en 2019, en la Quinta de Olivos, cuándo el por entonces presidente de la Nación había perdido las elecciones PASO ante Alberto Fernández.

Macri es candidato a vicepresidente de Ibarra en la oposición de Boca. (Foto: archivo)

"Cuando perdió las PASO en 2019, Macri me llamó y me tuvo 7 horas para convencerme de que lo haga ganar a Gribaudo. Le dije que no todo se puede comprar", recordó.

Luego, agregó: “Todo lo que están haciendo en contra ahora (denunció persecuciones políticas) en aquel momento lo han hecho para meterle al hincha de boca que yo iba a acompañar a la candidatura de Gribaudo”.

Riquelme reveló detalles de su encuentro con Macri en 2019. (Foto:archivo).

Este martes, Macri le respondió en entrevista con TNT Sports y rememoró esa charla. "Román, primero, no es como dijiste, no estuve siete horas reunido ni con Xi Jin Ping (presidente de China). Duró media hora nomás ese encuentro con vos. Me dijo que no quería ir con el oficialismo en ese momento porque tenía un problema con Angelici. Ahí se sentaron con él y se pusieron a hablar", confesó.

Luego, se refirió al motivo de la negativa con una picante frase: "Por respeto al ídolo, no voy a decir por qué no se pusieron de acuerdo. Yo lo invité pero no fueron siete horas y él decidió irse con Ameal. La historia dirá por qué pasó lo que pasó".