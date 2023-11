La contundente frase de Farré sobre el Kempes como sede del River-Belgrano: "Sabemos que..."

Luego de un fin de semana con muchas definiciones estresantes, se conocieron los cruces de cuartos de final de la Copa de la Liga. De antemano, el cronograma de sedes de los primeros mata-mata indicaba que River iba a jugar su compromiso en el Mario Alberto Kempes, pero el hecho de que Belgrano de Córdoba haya caído como rival no generó mucha simpatía entre los hinchas millonarios. Pese a jugar en su ciudad, Guillermo Farré no cree que esto sea un beneficio para el Pirata.

Aunque todavía no se ratificó la decisión de jugar en el ex Chateau Carreras, el entrenador del conjunto celeste advirtió que el Kempes y el estadio de Barrio Alberdi no es lo mismo para su equipo ni para su gente: "Son canchas neutrales. Tenemos la gente ahí. El estadio de Córdoba es distinto a Alberdi", sentenció.

Farré no cree que el Kempes sea una ventaja para Belgrano ante River.

Luego, Farré, autor del gol con el que Belgrano mandó al descenso a River, explicó sus razones: "Para nosotros, jugar en el Kempes, si bien lo conocemos, termina siendo neutral porque no hemos tenido mucho desarrollo de juego en ese estadio durante el año. Más allá de la cancha, es una final", aseguró.

"Sabemos que no jugamos en nuestra cancha ni en la de River. Se va a sentir como neutral", insistió el DT del Pirata. Al igual que los otros tres encuentros, el River-Belgrano se jugará con público de ambas parcialidades.

Farré buscará tener otro episodio feliz ante River.

Finalmente, Farré analizó lo que será un durísimo cruce para sus dirigidos: "La experiencia me ha demostrado que, cuando ves los cruces, hay equipos que no quisieras enfrentarlos. Hay que confiar en que se pueden hacer las cosas de buena manera y trabajar al doble para doblegar los esfuerzos del rival. Iremos en búsqueda de seguir creciendo. Lo que pasó pasó, y las clasificaciones ya están. Tenemos partidos definitorios por delante para culminar el año mucho mejor. El primero que tenemos es contra River, y lo jugaremos como una final", concluyó.