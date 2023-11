Atento, Independiente Rivadavia: una de las figuras del campeón anunció su salida del club

Año nuevo, vida nueva. La frase que ya se hizo eslogan aplica perfectamente al presente de Independiente Rivadavia por más que todavía quede poco más de un mes para levantar las copas y brindar por un fin de año histórico para la institución. Es que las novedades empiezan a llegar en el conjunto del parque que prepara un recambio importante de su plantel para debutar en la máxima categoría del fútbol argentino.

La primera noticia que causó cimbronazo fue la partida de Alfredo Berti. El director técnico que logró un ascenso inédito sorprendió a todos anunciando su partida ni bien terminado el torneo y la Comisión Directiva tuvo que actuar rápido para cerrar al encargado de conducir al equipo en su bautismo en la elite. Así llegó Rodolfo de Paoli y junto a él empezó el recorte.

Gagliardo, titular indiscutido del ascenso, dice adiós.

El primer jugador que ya anunció de manera oficial su salida del club es Maximiliano Gagliardo. El arquero fue titular indiscutido durante toda la campaña que significó el ascenso y terminó comunicando en sus redes sociales su alejamiento de la institución: "Hoy toca despedirme y no sólo de un club sino de la mejor gente y ciudad que me tocó vivir. Recibí el llamado del nuevo director técnico que me comunicó que no haya tenido en cuenta así que no quiero despedirme sin agradecer a todos mis compañeros, Alfredo Berti, a los dirigentes del club, a cada uno de los empleados y también a los hinchas que siempre me dieron todo el cariño. Recuerden siempre que juntos, fe y campeones nos unirán eternamente Y eso hace que este hasta luego no duele tanto".

Junto al portero pueden aparecer otras bajas de un éxodo que promete tener más víctimas. Con el cambio de entrenador, buena parte de la base que metió a Independiente Rivadavia parece tener las horas contadas y se esperan nuevos anuncios en los próximos días. Por el momento, de Paoli también aguarda por la llegada de las primeras caras nuevas.