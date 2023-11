Riquelme reveló la lapidaria frase que le dijo a Ameal cuando le presentó a Pergolini: "Con él no tengo..."

Juan Román Riquelme sigue su tour mediático y no se guarda nada. Esta vez se sentó con Jorge Rial en el programa 'Argenzuela' de C5N y apuntó con dureza contra Mario Pergolini, quien integró la lista con la que ganó Jorge Ameal en las elecciones pasadas y fue muy crítico con la gestión desde su conflictiva salida de Boca.

Durante la charla, el periodista comenzó a hacerle una pregunta y lo paró en seco con una respuesta que lo sorprendió. "El otro día Mario Pergolini, que estuvo con ustedes y ahora está del otro lado...", arrancó Rial y Román retrucó: "Estuvo con Ameal, conmigo no. Yo cuando me senté con Ameal le dije 'yo arreglé con usted, con él no tengo nada que ver porque es de la contra'".

"Yo lo sé de toda la vida, le dije 'voy a intentar a ayudarle a que gane las elecciones, pero yo con él no tengo nada que ver'. Y el tiempo me dio la razón, algo que me pone contento. Siempre digo una frase, 'el tiempo pone las cosas en su lugar'. Estoy medio loco, pero no miento. Le mando un beso, espero que esté bien", agregó sin dudarlo.

Durante el partido ante Godoy Cruz, Pergolini compartió un posteo picante luego del error que terminó en gol del Tomba con la frase "Sí... también trajo a Figal", en clara alusión a los dichos de Román sobre que trajo a diferentes figuras durante su mandato, entre ellos, a Edinson Cavani.