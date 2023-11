Polémica en el tenis: el duro revés que recibió Djokovic de parte de la organización de la Copa Davis

Novak Djokovic no pudo ponerle la frutilla a un muy dulce 2023. En la última semana, Nole no pudo llevar a Serbia a ganar la Copa Davis por segunda vez en su historia y cayó en semifinales ante Italia, a la postre campeón del certamen. Pese a haberse metido entre los primeros cuatro, la Federación Internacional de Tenis (ITF, en inglés) le dio una dura noticia al país balcánico.

Este lunes, se confirmó que a Serbia no le alcanzó con tener al número uno del mundo ni su buen desempeño en la edición 2023 para meterse directo en el cuadro de la próxima Copa Davis. Un día después del triunfo italiano en Málaga, la organización de la Ensaladera le dio las invitaciones a Gran Bretaña y España, ignorando así al conjunto liderado por Djokovic.

El cuadro del repechaje de la Davis 2024: Serbia no recibió invitación directa al cuadro principal.

De esta manera, Nole y compañía deberán pasar por las fases previas para meterse en el cuadro principal de la Davis. Como si fuera poco, la ITF tampoco cambió la sede del Final 8 y seguirá disputándose en Málaga.

Esto va en detrimento de un pedido que hizo Djokovic justo antes de comenzar los cuartos de final. Recién llegado a España, el GOAT del tenis se había expresado en contra de que las series decisivas se disputaran en el mismo país por quinto año consecutivo: "El hecho de que llevemos muchos años sin jugar en Serbia no es bueno, no le damos la oportunidad a la gente de Serbia de vernos jugar, sobre todo a los más jóvenes. Además, creo que una eliminatoria en casa ayuda a la Federación", aseguró.

La final de la Copa Davis volverá a España por sexto año consecutivo.

En la misma línea, Nole agregó: "El torneo tiene que viajar. Es una competición que se juega a nivel global. Siento que, si vamos a tener una Final Four o una Final Eight, debería viajar cada año, no quedarse en un lugar durante más de un año". No obstante, la ITF hizo caso omiso y no sólo no modificó su formato, sino que mandó a Serbia al repechaje.