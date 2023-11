La pícara explicación de López Muñoz de su festejo de gol a Boca imitando a Kennedy de Fluminense: “Estaba molestando a…”

Hernán López Muñoz se ha ganado un lugar importante en Godoy Cruz. Es una de las figuras clave del equipo de Daniel Oldrá y sus muy buenas actuaciones lo ubican entre los mejores de la Copa de la Liga. Ayer, ante Boca, cada vez que tuvo la pelota en sus pies fue imparable para los defensores rivales y celebró su gol de una manera muy particular.

Se abrazó con sus compañeros y luego simuló un gesto como de rugido de león, similar al que hizo John Kennedy cuando marcó el tanto de la victoria de Fluminense sobre el Xeneize en la final de la Copa Libertadores. Tanto llamó la atención que le consultaron al respecto y lo reconoció, además de contar a quien fue dedicado.

"¿El festejo fue a lo Kennedy? Sí, porque estaba molestando a mi mejor amigo que antes del partido me estaba pidiendo que no lo haga enojar y me vino a ver. Quedó ahí. Fue para molestarlo porque es re contra bostero", contó el sobrino nieto de Diego Maradona que, al parecer, encontró su lugar en el mundo.

Este lunes se definirá en qué copa internacional participará la próxima temporada. Por ahora está entre los cuatro de la Libertadores aunque dependerá de los resultados que consigan Estudiantes de La Plata y San Lorenzo de Almagro.

En la Copa de la Liga finalizará segundo en la zona ya que cualquier resultado que se de en el encuentro entre Racing y Belgrano lo dejará en ese lugar. Ante esto, el rival será Banfield, encuentro que se disputará en escenario a disputar ya que debe ser neutral.