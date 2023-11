Un gigante de Europa tiene en la mira al Diablito Echeverri, figura del Mundial Sub 17

Claudio Echeverri es una de las figuras indiscutidas de la Selección argentina en el Mundial Sub 17 que se disputa en Indonesia. El Diablito le convirtió tres goles a Brasil en los cuartos de final y es uno de los goleadores de la máxima cita mundialista con cinco tantos en la misma cantidad de partidos.

Su enorme actuación en el Sudamericano de la categoría, que tuvo lugar en Ecuador durante el mes de abril, obligó a Martín Demichelis a subirlo a formar parte del plantel profesional. Pese a no haber sumado los minutos deseados, el juvenil mantuvo su nivel y sigue dando que hablar.

Echeverri, con cinco goles, es uno de los goleadores del Mundial Sub 17.

Con cinco goles en la misma cantidad de partidos en lo que va de la Copa del Mundo, el Diablito Echeverri es uno de los goleadores de la competencia. De esta manera, como era de esperarse, el 10 y capitán de la Selección argentina se ha robado las miradas de los clubes más importantes del mundo.

Según informó el diario español AS el Real Madrid es quien sigue de cerca los pasos del futbolista de River. El Merengue ya había mostrado interés en el oriundo de Chaco luego de su performance en el Sudamericano Sub 17. Si bien no ha existido comunicación formal, en la Casa Blanca ven con buenos ojos negociar por el juvenil.

Manchester City, PSG, Juventus, Milan, Benfica, Atlético Madrid e Inter de Italia son otros de los equipos que siguen de cerca la actividad del Diablito Echeverri con la Selección argentina Sub 17. La joven promesa del Millonario tiene contrato con el club de Núñez hasta finales del mes de diciembre del 2024 y su cláusula de recisión es de 25 millones de euros (asciende a 30 en los últimos días del mercado de pases). Desde la institución buscarán renovar el vínculo y ajustar la misma con el objetivo de blindarlo.