Luis García, al borde de las lágrimas: "Nos queda un solo paso"

Luis García carraspea y hace un esfuerzo enorme para no estallar en un mar de lágrimas. Está extasiado, el bueno de Luis, el padre de la criatura que metió en la gran final gran al Deportivo. No puede ocultar su alegría y su emoción. En realidad no quiere, por eso las expone ante todos los que lo rodean para intentar grabarle un testimonio: "Ya me emocioné ayer y no quiero volver a hacerlo nuevamente".

El entrenador volvió a destacar a su plantel y además ratificó que se siente uno más de esta gesta cruzada: "Me siento parte de esto que estamos consiguiendo todos. Parte de este grupo que volvió a demostrar y dar la cara. La pasamos mal cuando perdimos acá con Independiente Rivadavia y este grupo dio una enorme muestra de carácter para demostrar que estaba vivo".

No miente García cuando habla de ese momento duro que fue un antes y un después. Hubo que trabajar mucho en la cabeza y levantar a una tropa que sintió el cimbronazo pero jamás bajó los brazos: "Ahora toca seguir y volver a demostrar de qué estamos hechos", dijo en aquél momento. Cuánta razón tenía.

Deportivo Maipú está hecho de un plantel de nombres fuertes que entendieron cómo se jugaban estas instancias y le dio un nuevo notición al fútbol nuestro: "Completamos todos los partidos de local. Ahora nos queda dar el último paso más para llenar el álbum", dijo un acongojado Luis García.