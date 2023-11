La particular bandera que apareció en la hinchada de River para cargar a Boca: “No vives de…”

Lo que pintaba para ser un fin de año a toda orquesta terminó torciéndose de la peor manera para Boca. Sin séptima Libertadores, con altas chances de quedar afuera de la próxima edición y las elecciones en punto de ebullición, el Xeneize es objetivo de cargadas desde todos los frentes. Lógicamente, esto incluye a los hinchas de River, que colgaron una bandera muy particular en el estadio de Independiente.

Este domingo, los simpatizantes del Millonario colmaron el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, donde el equipo de Martín Demichelis recibió a Instituto. Allí, la tribuna Erico Alta de la cancha del Rojo lució una bandera con un mensaje dirigido al club de la Ribera: "No vives de penales".

La curiosa bandera de los hinchas de River para Boca.

El "trapo" es una referencia clara a las últimas derrotas importantes de Boca, que llegaron antes de que el Xeneize pudiera utilizar el arma que más feliz lo hizo en 2023: la tanda de penales. Sin embargo, la bandera también llamó la atención por la frase en sí misma.

"No vives de penales" es un juego de palabras con una mítica línea del reconocido show animado Los Simpsons. En uno de sus capítulos más emblemáticos, Bart, Homero y Marge se burlan de Lisa e inventan la canción que, sorprendentemente, se hizo bandera en River: "No vives de ensalada, no vives de ensalada".

Como era de esperarse, las imágenes de la bandera se hicieron virales en Twitter. Allí, los hinchas de River aprovecharon para burlarse de Boca, mientras que desde la otra vereda se rieron por el vínculo con la familia más famosa de los dibujos animados.