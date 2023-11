En Inglaterra aseguran que Manchester City viene por una figura de Boca

La temporada no ha sido la esperada para el mundo Boca, quien todavía no logra asegurar su lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores. Luego de caer ante Fluminense en el Maracaná, quedar fuera de la Copa de la Liga y perder ante Estudiantes por Copa Argentina, al Xeneize le queda un solo camino para lograr el objetivo. Pese a no depender de sí mismo, la institución se ilusiona con llegar al torneo continental a través de la Tabla Anual de la Liga Profesional.

Como si fuera poco, a falta de un puñado de partidos para el cierre del año, Jorge Almirón decidió dar un paso al costado y es por ello que Mariano Herrón ha dirigido los últimos partidos. En este contexto, en un año flojo, uno de los grandes aciertos del ahora ex director técnico fue, sin duda, darle confianza a Valentín Barco.

Barco ha sido una de las figuras de Boca en el año.

El Colo fue una de las máximas figuras de Boca a lo largo del semestre y, como era de esperase, se robó las miradas de los clubes más importantes del mundo. En las últimas horas desde Inglaterra aseguran que Pep Guardiola se ilusiona con poder contratarlo para la segunda parte de la temporada europea.

Según publicó el diario inglés The Sun, Manchester City apretará el acelerador para poder contar con los servicios del juvenil, quien formó parte de la Selección argentina en el Mundial Sub 20 que se disputó en suelo nacional. A su vez el portal aclara que la decisión sería cederlo a préstamo al Leicester City, equipo dirigido por Enzo Maresca, quien hasta hace poco fue ayudante de campo del español.

Barco tiene contrato con Boca hasta finales del mes de diciembre del 2024. El juvenil posee una cláusula de diez millones de euros, la cual asciende a 14 millones en los últimos días del mercado de pases. ¿Dará el salto al Viejo Continente?