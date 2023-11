El Kun Agüero destrozó a un periodista que criticó a Messi y De Paul: "Él es el primer chupamedias de..."

La histórica victoria de la Selección argentina en el estadio Maracaná sigue dando que hablar. No solamente por la enorme demostración del equipo de Lionel Scaloni dentro del campo de juego, si no que también por todo lo vivido en la previa de un encuentro que estuvo cerca de no jugarse.

Luego de volver al vestuario tras los incidentes en la tribuna, se vivió una particular situación. Lionel Messi tuvo un cruce con Rodrygo Goes, una de las joyas de la Selección de Brasil. Ante esta situación un periodista español criticó duramente a los campeones del mundo.

“Fue lamentable la actitud de Messi y de ese que siempre está ahí, De Paul, que se le conoce porque siempre va detrás de Messi como si fuera su guardaespaldas, es un chupamedias. Fue un intento de humillación de Messi y el amigo suyo, De Paul, con Rodrygo”, fueron las palabras con las que Edu Aguirre, en el programa El Chiringuito, apuntó contra los futbolistas de la Selección argentina.

Ante esta situación quien no dudó en salir en defensa de sus compatriotas fue Sergio Agüero. En medio de su transmisión en vivo el exjugador del Manchester City liquidó al periodista, quien es reconocido fanático del Real Madrid y profundo admirador de Cristiano Ronaldo.

Para comenzar, el campeón de la Copa América 2021 soltó: "Edu se llama ¿no?. ¿Qué sabe qué le dijo a Rodrygo? Hay que ver a ver si Rodrygo también lo boludeó". Para finalizar, subiendo el tono de su respuesta sentenció: "La realidad es que él es el primer chupamedias de Cristiano Ronaldo. O sea, si hay que hablar de un chupamedia en serio es él".