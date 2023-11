El tremendo desahogo y festejo del Kily González tras salvar a Unión del descenso: "Era la..."

Este sábado, la lucha por no descender a la Primera Nacional mantuvo en vilo a todo el fútbol argentino. De los cinco equipos que llegaron con chances de bajar, Unión era el que tenía más chances de perder la categoría. Sin embargo, el Tatengue venció a Tigre por la mínima, se dieron los otros resultados que necesitaba y el 2 de Abril vivió una invasión de alegría. Por su parte, el Kily González tuvo un tremendo desahogo y fue objetivo de un festejo desenfrenado de sus jugadores.

Casi sin voz y con lágrimas en sus ojos, el DT del conjunto santafesino no podía poner en palabras lo que sintió tras la salvación de su equipo: "Lo que hace uno... le agradezco a la gente, el cariño que recibí y me dieron siempre. Le agradezco a la familia de los jugadores, que nos respaldaron. Ellos [su familia] son los que siempre están. Gracias a Dios lo logramos", expresó a duras penas, mientras abrazaba a su hijo que tampoco pudo contener la emoción.

Un poco más tranquilo, el Kily volvió a hablar con la transmisión en los vestuarios: "¿Cómo estoy ahora? Feliz, feliz pero más allá de haber logrado el objetivo de quedarnos en Primera, estoy feliz porque estos chicos lo consiguieron. Antes que me olvide, déjame agradecer a la gente de Unión, a la familia de Unión. Estuvo siempre con nosotros, sufriendo cuando no podíamos ganar un partido. Les dije a los jugadores que no le podíamos fallar a la gente en nuestro estadio ni a nuestra gente directa", aseguró.

Justo cuando hablaba del rol de los jóvenes en el plantel, González fue interrumpido por un tremendo baldazo de agua que le dieron sus jugadores. En la emoción, los futbolistas no distinguieron entre su entrenador, el periodista de TNT Sports o el equipo de la transmisión: todos se empaparon de la alegría tatengue. Luego, este momento se repetiría en la conferencia de prensa, al grito de "el Tate no se va".

Por último, el Kily reveló el mensaje que le dio a sus jugadores antes de saltar al campo de juego para salvar a Unión: "Les dije que de local no nos podíamos ir. Era una final del mundo. Me lo tomé como la final del mundo y a lo mejor no hicimos un gran partido, pero ganamos", sentenció.